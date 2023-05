Llaman participación de jóvenes 

La Secretaría de la Juventud se llevó a cabo la final del Concurso de Debate Estatal Hugo Gutiérrez Vega “Debatámoslo”, ejercicio que busca promover e impulsar la participación de las y los jóvenes a través de la discusión informada en temas de interés y relevancia para la juventud.

La secretaria de la Juventud (SEJUVE), Virginia Hernández Vázquez, reconoció el trabajo que realizaron las y los 100 participantes en las rondas eliminatorias, por lo que les exhortó a seguir colaborando y defendiendo sus ideas, ya que dijo, con estos ejercicios ayudan a inspirar a más jóvenes a involucrarse en la construcción de un mejor futuro.

“Su interés y compromiso con los temas políticos, sociales son un ejemplo de la importancia que los jóvenes tienen en la sociedad y en la toma de decisiones, durante este debate pudimos observar su pasión, su conocimiento y su habilidad para argumentar y defender sus ideas, me siento muy, pero muy orgullosa de ustedes, no me canso de decir que en Querétaro tenemos talento”, expresó.

Los ganadores de los tres primeros lugares en la categoría A, de 12 a 15 años fueron Argentina Michelle Maldonado Leyva, Daniela Medina Zavala y Sofía Monserrath Ramírez Valdez; en la categoría B, de 16 a 19 años, Christopher Damián Aceves Arias, José Manuel Dorantes Ruiz y Anette Sánchez Guzmán; en la categoría C, de 20 a 24 años, David Alejandro Anaya Canseco, Leonardo Daniel Rivera García y Mayra Guadalupe Montes Vázquez y en la categoría D, de 25 a 29 años, Paulo Javier Rangel Alvarado, Diego Palacios Romero y Diana Sofía Palacios Martínez.