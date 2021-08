Llaman vacunarse y mantener los cuidados contra el Covid-19

Al considerar que el principal factor de contagio de Covid-19 en el estado es por la interacción social, el vocero organizacional de Gobierno del Estado, Rafael López González hizo un llamado a la población a vacunarse y mantener todos los cuidados, ya que de lo contrario con el ritmo actual de contagios, en 46 días el estado estaría sumido en una crisis.

“Nos estamos contagiando porque los grupos de contagio están haciendo lo que les da la gana y, frente a eso, no hay poder humano que evite que las personas terminen contagiadas, hospitalizadas, agravadas y lamentablemente muertas”, indicó.

Precisó que a una semana del regreso a clases presenciales se debe combatir la información falsa, al igual que la falsa percepción generada por comentarios sin sustento numérico o científico, ya que ponen en riesgo la salud y los esfuerzos comunitarios.

Puntualizó que aunque la vacunación previene cuadros graves de la enfermedad, no es suficiente para que no haya contagios, además dijo que aunque no hay datos para establecer un porcentaje, es un hecho que la variante Delta genera casos graves en personas vacunadas.

“Esta absurda idea de que con la vacuna basta, es la causante de las peores olas en lo que va de la pandemia”, subrayó.

Detalló que hoy casi una tercera parte de las personas que entran al hospital terminan en cuidados intensivos, cifra similar que el pasado mes de enero, lo cual se debe a que la gran mayoría de personas que presentan cuadros hospitalarios no poseen cuadros de vacunación, o los poseen incompletos.

“Quienes no se han vacunado, o solo han recibido una dosis, están tan expuestos como el día uno que surgió COVID-19, incluso peor porque ahora se encuentran desprotegidos frente a una variante que es el doble de contagiosa”, enfatizó.

Afirmó que en los últimos 24 días subieron en mil 4 los casos activos, lo que representa un promedio de casi 300 activos nuevos por semana; por lo que a este ritmo el estado alcanzará los 4 mil 359 casos activos entre el 8 y 15 de octubre, y que llegará a la saturación de 646 camas de hospital en el estado, al igual que en el mes de enero.