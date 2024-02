Mano dura contra transporte irregular en Querétaro

La Agencia de Movilidad para el Estado de Querétaro (AMEQ), infraccionó con aproximadamente 80 mil pesos a un conductor que fue detenido este miércoles, luego de transportar a personal en una camioneta sin contar con los permisos correspondientes.

Así lo refirió el titular de la dependencia estatal, Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, quien aseguró que esta detención se realizó en las inmediaciones de la carretera federal 57, pues tras un operativo de movilidad en distintos puntos carreteros, dijo que fue a la altura del puente de La Estancia en donde se logró interceptar a la camioneta que se encontraba trasladando a las personas.

“El día de ayer (miércoles), tuvimos la detención de una camioneta justamente a las orillas de la carretera, desde que se creó la Agencia hemos tenido más de 550 detenciones de las cuales en San Juan del Río han sido alrededor de 60 detenciones, es una acción permanente en todo el estado que hemos venido trabajando, esta detención fue en las inmediaciones de la carretera federal 57”.

Explicó que elementos de la AMEQ se encontraban transitando por varias carreteras estatales y al darse cuenta de que esta camioneta se encontraba efectuando ascensos y descensos de personas, fue se abordó en el lugar de la detención, extendiendo la correspondiente infracción dado que el operador carecía de permisos para dicha actividad.

“Las detenciones son porque el servicio no está regulado y que pone en riesgo al usuario, porque no hay una verificación del estado de los vehículos en qué condiciones mecánicas están, no hay una verificación del conducto, ver si están capacitados realmente para conducir o no lo están y eso es lo que nos preocupa a nosotros, que haya un servicio irregular donde el usuario este expuesto a algún tipo de incidente”.

Por lo anterior, dijo que los elementos de Movilidad de Querétaro realizaron las acciones correspondientes, entre ellas la emisión de la sanción y como garantía el traslado del vehículo al corralón.

De esta manera es como aseguró que la AMEQ continuará realizando los operativos de movilidad en todo el estado, con la finalidad de garantizar que los usuarios del transporte se movilicen en unidades avaladas por parte de la institución.