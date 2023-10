Martín Vivanco se retira de la contienda por la Rectoría

Martín Vivanco Vargas se bajó de la contienda por la rectoría de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), tras las acusaciones sobre el plagio de su tesis.

Al término de su presentación ante estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración, la cual dirige, advirtió que ni él ni la universidad tendrán una mancha, y agradeció el acompañamiento que ha tenido de los docentes Edgar, José, Vale, Gabriela y de Lenguas y Letras.

“Por congruencia, como ustedes me conocen que siempre he sido muy ético, muy profesional, he decidido que un rector o candidato a rector por ningún motivo puede tener una mancha, y por tal motivo en este momento, delante de mi comunidad, que es la que me respalda y a la que yo me debo, voy a pedir separarme del cargo de candidato de rector”, expresó.

El ex aspirante señaló que se le acusó infundadamente en redes sociales y no en una instancia legal, lo que calificó como una bajeza. Advirtió que, ante ello, presentará las pruebas necesarias para limpiar su imagen y la de la universidad.

“No se vayan a poner tristes porque nosotros siempre debemos tener la sonrisa en la universidad. Tengo 35 años en esta universidad, tengo cinco años en la carrera de contador y tres años en la prepa Sur. Yo siempre, en todas mis presentaciones lo dije, cómo no voy a querer a mi universidad”, comentó.

Entre muestras de apoyo y gritos de no dejar la contienda, insistió en que por ética profesional dejará el proceso electoral, el cual concluirá este 20 de octubre.