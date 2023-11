Mauricio Kuri avala construcción del tren México-Querétaro

El gobernador Mauricio Kuri González, afirmó que la construcción del tren México-Querétaro es necesaria, más cuando se tiene una carretera que está rebasada como la 57, que por su afluencia registra varios accidentes.

Se refirió a lo anterior luego del decreto publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde el Gobierno federal enlista siete rutas de proyectos en las que incluye al estado en dos de ellas.

Local

Agregó que el Gobierno estatal ya hace lo propio en cuanto a la conectividad, mientras que el asunto de las posibles expropiaciones se deberá atender de manera legal por la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

“Lo leí en algunos medios de comunicación, en donde inclusive hay hasta la advertencia de que habrá expropiaciones, lo cual es un tema legal que tendrá que ver la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Porque nosotros lo de la conectividad, sí lo estamos viendo. El tren sí es necesario, más cuando se tiene una carretera rebasada como es la 57”, expresó.

En julio pasado el gobernador Mauricio Kuri, dijo que el Gobierno del estado haría un estudio para analizar algunas partes consideradas para el paso del tren México-Querétaro, ya que cabía la posibilidad de estuvieran invadidas “luego de tantos años”.

Y es que a pesar de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia mañanera había mencionado más de una vez sobre la posibilidad de reactivar este proyecto ferroviario, Kuri González comentó en su momento que no se les había presentado un proyecto en firme.

Local Estudios del tren México-Querétaro estarán en abril

“Habrá que hacer la revisión, pero primero ver el proyecto de la Federación. No tenemos ningún dato, porque no sabemos qué, ni por dónde va a pasar. No podemos ofrecer algún dato en tanto no llegue el proyecto”, precisó.

Uno de los aspectos en los que Mauricio Kuri ha hecho énfasis es en la importancia de que se concrete el proyecto, ya que servirá para desahogar la Carretera 57 a la que se refiere como una de las más peligrosas y donde ocurren una gran cantidad de accidentes.

En cuanto a si la conectividad ferroviaria ayudará a liberar el tráfico en la Carretera 57, el gobernador del estado de Querétaro argumentó en ese entonces que todo esto ayuda; sin embargo, “la mayoría de los trenes del mundo necesitan un subsidio por parte del Gobierno federal”.

Puntualizó que para esto el estado no tiene la competencia ni los recursos para poder tomar participación en ese mega proyecto.

Aseguró a que aún falta mucho para ver el proyecto concretado, por lo cual no podía adelantarse a comentar algo cuando ni siquiera se ha visto algo firme.

Al ser cuestionado sobre si durante su administración estaría terminada esa obra, indicó que esto no lo ve así, aunque posiblemente deje adelantada la parte de la liberación; es decir, que este proyecto será finalmente entregado por quien lo suceda en el cargo.

➡️ Si quieres recibir las noticias en tu Whatsapp, envía la palabra ALTA

Igual en mayo pasado había resaltado que la Carretera 57 había quedado rebasada por la gran afluencia vehicular, lo que a su vez ha propiciado varios accidentes.

Anteriormente, el presidente, Andrés Manuel López Obrador reveló que el Gobierno federal dialogaba con la empresa Pacif Kansas City Limited (CPKC), la cual realizaría los estudios de factibilidad.

Para Kuri, la conexión entre Querétaro y la Ciudad México, así como la demanda del mercado, son dos aspectos por los que se requiere este nuevo sistema de transporte, además que ofrecería contar con una alternativa para la Carretera 57.