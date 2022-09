Mercado escobedense con certeza jurídica

Después de muchos años que estuvo empantanada la certeza jurídica del Mercado Municipal de Pedro Escobedo, durante este septiembre se logró resolver el proceso legal, de manera que el municipio ya se cuenta con la escritura del espacio para poder invertir recursos en él, dio a conocer el presidente municipal de esta demarcación, Amarildo Bárcenas Reséndiz.

Indicó que el anuncio formal lo realizará este viernes durante su informe de gobierno. Además, destacó que para concretar esta acción se sostuvieron reuniones con cuatro organizaciones de tianguistas, con quienes se trabajó de la mano para impulsar esta situación. La resolución de este proceso, dijo, beneficiará a más de 50 locatarios, todos originarios del municipio de Pedro Escobedo.

“No podíamos disponer del mercado porque todavía hasta ese entonces no pertenecía al municipio, por lo cual una propiedad que no está al nombre del municipio, no se puede hacer disposición para poder hacer alguna ejecución. Pero esto del mercado se acaba de resolver en este mes, ya tenemos la escritura en nuestro poder”, comentó.

Puntualizó que con esta acción se podrá dignificar el Mercado Municipal al que acuden cientos de escobedenses. Asimismo, detalló que con esto se beneficiará de manera directa a los más de 50 comerciantes originarios de Pedro Escobedo que con esta actividad sostienen a sus familias.

En sentido, refirió que uno de los principales objetivos a lo largo de cuatro años de estar al frente de la presidencia municipal es darle certeza jurídica al municipio y a las familias que en él habitan. Por ello, explicó, en lo que va del año se han entregado 118 títulos de propiedad y 452 escrituras, lo que permite dar garantía jurídica de las viviendas de las familias escobedenses.

“Sé que a veces nosotros los ciudadanos queremos ver más una obra, un edificio nuevo, un jardín nuevo; pero el tema de afianzar jurídicamente el patrimonio de las familias también es importante (…). Me ha tocado ver jóvenes que han comprado su terreno y que hoy tengan la escritura, con ello varios me han dicho que descansan, no duermen con esa intranquilidad de que algún día pueda llegar alguien y se los pueda quitar”, subrayó.

Finalmente, informó que siguiendo esta línea, el día miércoles hizo entrega de las escrituras de la Casa Ejidal a los ejidatarios del Ejido de Pedro Escobedo. Señaló que esto se logró gracias al trabajo en colaboración que se realizó con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS). Añadió que con ello se benefician 140 ejidatarios de la demarcación.