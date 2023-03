¿Sabes cómo vive un perro comunitario?

De talla mediana, tonalidad clara y con un carácter amigable es “Milaneso”, lomito comunitario que llegó a San Juan del Río para hacer de su hogar varias calles céntricas de la ciudad, aunque a veces le gusta recorrer la periferia.

El Sol de San Juan del Río conoció al perro comunitario cuando llegó al municipio con un grupo de peregrinas el año pasado, conocido en ese momento como el “perrito peregrino”. Fue después que se ganó a la ciudadanía y hoy es conocido como “Milaneso”, mote que le fue puesto por las integrantes del Escuadrón Mascota SJR, quienes lo alimentan y procuran en su andar casi siempre en el centro de la ciudad.

Mónica Rodríguez Rodríguez y Paola Guevara Mondragón, integrantes de la agrupación, expresaron que como parte de su labor de ayudar a los lomitos en situación de calle, conocieron a este lomito, quien sin dificultad se acercó para ser alimentado dado que olfateo el alimento que en ese momento ellas traían y en el afán de pedir comida, se acercó cautelosamente hasta generar un vínculo de confianza y esperarlas desde ese momento hasta la fecha, en el jardín Fundadores para que le den su cena.

“Nos dedicamos a rehabilitar a perros de la calle y no solo es esterilizar o dar alimento, sino vacunarnos y darles una mejor vida, en situación de calle hemos rehabilitado a 135 perritos de la calle, les ponemos su collar, pañoleta y algunos hasta suéter tienen, como es el caso de “Milaneso”, lo reportaron a la agrupación y fue como lo estuvimos atendiendo”.

La vida de un lomito comunitario, afirmaron que es muy compleja, ya que en el caso de este ejemplar, ha sido maltratado físicamente por algunas personas, “por eso lo que hemos hecho es capturarlo y llevarlo al veterinario para darle tratamiento y medicamento, los lomitos saben, porque cuando llegamos, se dejan acariciar y él se sienta para recibir ayuda y además su comida”.

Ambas refirieron que este lomito hoy es conocido en la ciudad por su característica de ser amigable, juguetón, y porque además le gusta jugar con las palomas del jardín Independencia, además de que disfruta recorrer las calles céntricas y las de la periferia, situación que provoca que las integrantes del Escuadrón Mascota SJR, reciban continuos mensajes de Whatsapp de su avistamiento en varios puntos.

Así como él, hay más perros comunitarios que recorren las calles en búsqueda de comida y si fuera mejor, una familia, por lo que ante esta situación, las integrantes de la agrupación, se han dedicado a brindar alimento y en algunos casos hogar temporal porque son tantos casos que conocen, es imposible ayudar, debido a que no cuentan con el recurso económico suficiente para ayudar como quisieran.

Agradecieron el apoyo de las personas que aportan acercándoles agua y alimento, ya que afuera de negocios y casas, cada vez son más frecuentes los cacharros con croquetas, aunque consideraron que hace falta más cultura de cuidado y bienestar animal, porque se sigue notando el abandono de mascotas en el municipio.

Pidieron no agredir a los lomitos en situación de calle, en el caso particular de “Milaneso”, no intentar adoptarlo, ya que con él se intentó su rehabilitación en un hogar sin adaptarse y permanecer mejor en las calles, llevando alegría y felicidad a las personas, pues “él es feliz en la calle, acompaña a estudiantes en la calle, juega con las palomas, le gusta dormirse en el jardín de La Familia y así es feliz, fue adoptado pero se identificó que no se adopta y su felicidad la siguió demostrando en la calle”.