Montes ya valora su reelección

Jorge Luis Montes Nieves, diputado federal por el II Distrito, dijo que aunque podría ir por la reelección, aún no es algo definitivo, ya que es una decisión que dependerá del partido al que pertenece, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), así como de la aprobación de la gente.

“Vamos a ver si en su momento nos apoya el partido y si nos apoya la gente, me parece que eso es lo principal y si no, no vamos a entrar en ningún conflicto al interior del partido con el estatuto y sobre todo con la gente (…) Decía Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente interino de Morena, que se resolverá a través de encuestas, entonces si la encuesta al interior nos da esa posibilidad, estaremos participando”.

Recordó que los diputados federales que conforman la actual Legislatura, serán los primeros con la posibilidad de reelegirse para un nuevo periodo, sin embargo, es un tema en el que en su caso determinará a partir de la decisión que tome su partido, ya que desea seguir “apoyando el proyecto de la cuarta transformación”.

“Vamos a ver si hay condiciones para repetir, en su momento lo estaremos decidiendo, obviamente, la gente tiene la última palabra, hay marco legal para ello, ya hubo una reforma constitucional que nos permite la reelección, somos la primer Legislatura que podemos reelegirnos de manera continua, entonces vamos a ver si seguimos ahí o si la cuarta transformación nos llama a otra posición”.

Indicó que los estatutos de Morena tienen “una inconsistencia”, en el tema de reelección, inconsistencia que se puede corregir o ir al amparo para recuperar este derecho de reelegirse, que ya es constitucional.