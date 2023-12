Morenistas crearán un frente común

Un grupo de militantes y simpatizantes del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), de San Juan del Río dieron a conocer que cuentan con los perfiles adecuados para participar en la próxima contienda del 2024.

En rueda de prensa, la morenista Ana Laura Leal Ruiz explicó que desde las bases de este partido han decidido impulsar a personas que cumplen con los perfiles para los diferentes cargos de elección popular que estarán en disputa en el proceso 2024, por ello, harán un frente común para buscar posicionarse en el proceso interno de cara a la contienda.

Local Morenistas integrarán comités de defensa

“Estamos convencidos que contamos con la autoridad moral para representar dignamente al partido, sus valores, principios e ideales; ya que durante mucho tiempo se ha trabajado en el ámbito político, social y educativo generando un gran capital para poder contender”.

Recordó que este instituto político surgió entre otras cosas, para cambiar la forma de gobernar, que los representantes populares fueran más cercanos a la ciudadanía, que fueran más comprometidos con las demandas sociales, buscando siempre, dijo que la justicia y el aniquilamiento de la corrupción.

“Aspectos que no son negociables para quienes se postulen bajo la tutela de Morena, quienes hoy les convocamos somos congruentes con los principios de la 4T: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, estamos listos para la contienda en miras del 2024, nuestro único compromiso es y será con el pueblo sanjuanense”.

Por lo anterior, aseguró que crearán un frente común para elegir a los mejores representantes a los diferentes puestos de elección popular en el municipio, en aras de que puedan obtener buenos resultados en las urnas.

Local Morena prepara registro de aspirantes al Ayuntamiento

Por su parte, el morenista Néstor Gabriel Domínguez Luna, afirmó que las personas que integran la estructura de base del movimiento, están conscientes que en San Juan del Río se podrá lograr el triunfo en unidad y con la elección de los mejores candidatos, por ello, quienes tienen en sus manos la decisión de posicionar las candidaturas, deberán hacerlo con responsabilidad, dijo.

“Ya que ello dependerá el triunfo de nuestro movimiento en este bello municipio, sabemos que es merecedor de un gobierno que permea de forma genuina los principios de la cuarta transformación”.

Finalmente afirmaron que cuentan con la aprobación y el apoyo de los simpatizantes y militantes, dado que de esta forma lo han manifestado en asambleas para obtener buenos resultados el próximo 2 de junio.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo