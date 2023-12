Ultimátum para aspirantes de Morena

Los aspirantes a candidaturas de diputaciones locales y Ayuntamientos por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que realicen promoción personalizada serán sujetos de perder el registro a dicha aspiración.

Así lo advirtió el secretario general del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Israel Alejandro Pérez Ibarra, a propósito del periodo de registros a través de la plataforma digital del partido (4,5 y 6 diciembre), pues aseguró que la Comisión Nacional de Elecciones (CNE), emitió un documento para evitar que los aspirantes incurran en actos anticipados de campaña.

Local Descartan a aspirantes con espectaculares

“El llamado es a todos los aspirantes en este proceso de la convocatoria interna del partido que están haciendo valer sus derechos político-electorales registrándose a la aspiración de poder encabezar una candidatura local, ya sea al Ayuntamiento o diputación local en Querétaro, a que estén atentos, a que respeten la ley electoral, a que las recomendaciones que se están ejerciendo por la Comisión nos pide evitar campañas publicitarias para evitar que haya actos anticipados de campaña”.

El morenista refirió que será durante el primer bimestre del 2024, cuando se elija a los representantes del partido a las candidaturas anteriormente mencionadas, por lo que hasta ese entonces se podrá dar inicio con posibles promociones personalizadas.

“Por lo pronto se debe evitar la promoción personalizada, la recomendación es evitar realizar gastos tanto en redes sociales, distintivos o que promueva el nombre de alguno de los aspirantes, todo se documentará y la Comisión estará implementando sanciones, incluso para perder el registro”.

Por lo anterior, Pérez Ibarra pidió a quienes cuenten con algún tipo de aspiración en este sentido, a realizar limpieza de sus nombres o distintivos colocados en algún punto de la ciudad, a fin de evitar incurrir en actos anticipados de campaña.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“No pueden colocar lonas, vinilonas, pinta de bardas, rotulación de transporte, colocación de lonas en puentes, utilitarios, no pueden realizar eventos públicos en los que promuevan su imagen, no pueden hacer discursos a favor de una persona o algún aspirante, no pueden realizar gastos en redes sociales, videos en redes que promuevan su imagen, ya que la Comisión estará analizando la gravedad de cada caso y podrían perder o tener la cancelación de su registro”, concluyó.