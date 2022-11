Necesaria cultura de la denuncia Acoso no debe ser normalizado: IMM

El acoso contra la mujer lamentablemente se ha vuelto parte de la cotidianeidad que vive este sector a diario en las diversas esferas donde se desempeña, es por ello que se hace el llamado contundente para que las mujeres no normalicen este tipo de actos y puedan denunciarlos ante las instancias competentes, afirmó la titular del Instituto Municipal de la Mujer, María Guadalupe Gómez Rodríguez.

A propósito del Día Internacional de la Eliminar la Violencia contra las Mujeres, puntualizó que el acoso y hostigamiento sexual es uno de los tipos y modalidades de violencia contra la mujer que se ha normalizado dentro de la sociedad mexicana. Ante ello, destacó que al dejar pasar por alto estos actos se impide que las victimas tengan justicia y los violentadores sean castigados.

“El tema es que no debemos normalizarlo. En el momento en que lo normalizamos dejamos de hacer las cosas. ¿a qué me refiero? En el momento en que el acoso ya es parte de la cotidianeidad, ya las personas, tanto hombres como mujeres ya no solicitan ayuda o ya no intentan hacer la denuncia. Entonces, aquí también hay que fortalecer el trabajo de la cultura de la denuncia para no normalizarlo”, comentó.

Aseveró que cualquier mujer en algún punto de su vida ha sufrido acoso y detalló que son pocos los casos los que han llegado a una denuncia ante las autoridades competentes en busca de castigar a quienes violentan a las mujeres con estos actos. Ante ello, afirmó, es necesario realizar los trabajos suficientes para fomentar una cultura de la denuncia de este y otras acciones violentas en contra de las mujeres.

En ese sentido, refirió que hace unas semanas el Instituto Municipal de la Mujer de San Juan del Río lanzó el programa denominado “Alza la voz, actúa y denuncia”. Especificó que este programa se realiza en conjunto con operadores del transporte público, donde se capacitó en temas de perspectiva de género a 241 choferes de las unidades que prestan este servicio.

Dijo que el objetivo es que las y los usuarios vean en la figura del operador una persona dispuesta a ayudar. Dijo que otro de los objetivos de esta iniciativa es que la ciudadanía sanjuanense tenga la confianza de reportar cualquier hecho que atente contra su integridad a la línea de emergencia 9-1-1.

“Lo que buscamos es esta orientación por parte del instituto para que las mujeres puedan actuar. Por eso se llama alza la voz, actúa y denuncia, o sea, el decirlo, el hacer y además que este caso las instituciones trabajemos para proteger a la víctima (…). No podemos normalizar situaciones que no son normales, como es la violencia y como es el acoso”, concluyó.