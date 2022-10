Necesaria la reforma electoral: Herrera Ruiz

La reforma electoral planteada por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es necesaria e indispensable, toda vez que existen circunstancias en el aparato electoral mexicano que no favorecen a la democracia del país, afirmó el senador de la república por el estado de Querétaro, Gilberto Herrera Ruiz.

Detalló que con esta reforma se podrá atender uno de los problemas y delitos permanentes en los periodos de campaña que es la compra del voto. Aseveró que debido a que no se castiga de manera ejemplar este delito, esto incentiva a que cada vez sea más recurrente en todos los lugares del territorio nacional, lo que a su vez, dijo, provoca que sean elegidas autoridades que no representan a la población del país.

“(Es) necesaria e indispensable la reforma (…). La compra del voto sigue siendo una realidad. ¿A quién le puedes denunciar tú la compra del voto? A la policía, pero si la policía es de un gobierno de otro partido no te van hacer caso. La compra del voto se hace ya de manera pública o abierta, sin ningún detrimento en ese sentido. Entonces, algo nos está fallando en nuestra democracia. Sigue habiendo presidentes que están llegando con la compra del voto”, comentó.

Puntualizó que otros de los vicios que aún existen en el país en materia electoral están el costo excesivo de las elecciones, el presupuesto cuantioso a partidos políticos, el abstencionismo de votantes, una estructura electoral costosa. Por lo anterior, aseveró, es fundamental llevar a cabo la reforma para atender estos problemas, así como reducir los recursos, a fin de que sean destinados a otros sectores más productivos.

Respecto a los dichos de la oposición sobre la desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE) con la reforma planteada por el Poder Ejecutivo, Herrera Ruiz negó dicha situación y dijo que se trataría de la transformación del organismo, toda vez que, aseguró, está haciendo algo mal pues no ha atendido el problema de la compra de votos y el dinero que ejerce es excesivo.

“Se busca la transformación del INE porque algo está haciendo mal. Ahí estamos gastando en un INE que ganan más que cualquier mexicano, que hasta el Presidente de la República (…). Podemos hacer una encuesta de cómo se maneja las elecciones en las comunidades y yo creo que en todas es ‘¿cuánto me va a dar?’ (…), es una realidad que existe. Entonces, no es posible esto y el INE no está haciendo nada para cambiarlo y por lo tanto tenemos la obligación de cambiarlo”, concluyó.