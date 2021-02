Necesario impulsar equidad de género: Kuri

De visita en San Juan del Río, Mauricio Kuri González precandidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura del estado, aseveró que con visión de futuro, desde el Senado de la República se impulsaron fuertes proyectos en beneficio del país, pero sobre todo se apostó por lograr una equidad de género real, hecho por el que manifestó que de la mano de su grupo parlamentario, fue posible alcanzar la Legislatura de la Mujer.

“Apoyamos desde la bancada el fortalecimiento de la mujer, por ello decimos que esta fue la Legislatura de las Mujeres y salió desde Acción Nacional, por que es un tema verdaderamente importante, pero el trabajo no quedó ahí, lo llevamos más allá y por eso nos aseguramos que el próximo gobernador, tenga un gabinete compuesto 50 y 50 hombres y mujeres”, manifestó el senador con licencia.

Kuri González afirmó que aunado a esos esfuerzos, se consolidó la denominada Ley Olimpia, que siempre fue dirigida a apoyar a las mujeres que sufren acoso; de igual modo resaltó el trabajo realizado por las mujeres que trabajan en el hogar, para que obtengan beneficios como el seguro médico y otras prestaciones, temas que aseveró, eran urgentes y se debían atender.

El Senador con licencia dijo además que el trabajo realizado no quedó solo en el terreno de la paridad de género e impulso a la mujer, pues en la medida de lo que se pudo, se hizo un fuerte trabajo al ser una oposición fuerte, valiente y firme, pues recordó que en aquellos temas en los que no existía beneficio para los mexicanos, se mantuvieron firmes en su postura de no permitir que progresaran, pero en aquellos puntos donde había coincidencias, siempre se recibió el respaldo de la bancada que él encabezó.

“Dimos la batalla, fuimos una oposición fuerte, valiente y firme, pero también una oposición razonable, en el sentido de que el 80 por ciento de las iniciativas que no eran nuestras, las acompañamos, no fuimos irracionales, haber sido el presidente de la bancada de oposición más fuerte en el país, fue una gran responsabilidad, pero creo que los resultados son claramente positivos pues además dejamos un grupo que logró consenso y que alcanzó la unidad, misma que hoy en día será fundamental para enfrentar los embates que se avecinan”, concluyó.