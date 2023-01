No hay riesgo de manifestación de transportistas: Segob

No existe un riesgo de que transportistas se manifiesten en los próximos días en carreteras, esto luego de la reunión que varias instancias estatales y federales sostuvieron con miembros de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), a través de la cual expusieron sus principales peticiones, afirmó la titular de la Secretaría del Gobierno del Estado, Guadalupe Murguía Gutiérrez.

Refirió que previo a la reunión celebrada en días pasados, transportistas amagaban con manifestarse y realizar bloqueos en algunas carreteras que atraviesan el estado, acciones que estaban programadas para el próximo 20 enero. Indicó que el objetivo de los transportistas era tener una mesa de diálogo con instancia federal y estales, lo cual se cumplió sin llevar a cabo algún acto de protesta.

“Hablaban de manifestarse en carreteras queretanas el día 20, pero con esta mesa pues esperan que vaya habiendo respuestas y atención, y que no sea necesario el que se hagan manifestaciones y bloqueos (…). Todo parece indicar que no, que no hay ya esta situación (de protesta). Lo que ellos querían con la manifestación era manifestarse para que se abra la mesa. La mesa se abrió sin necesidad de manifestación”, comentó.

Local Amagan con bloqueo carretero en la 57

Señaló que en la reunión que sostuvieron con integrantes de la agrupación de transportistas también participaron representantes de instancias federales como la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Caminos y Puentes Federales (Capufe); así como dependencias del orden estatal, entre ellas la Agencia Estatal de Movilidad, Secretaría de Gobierno del Estado y Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Detalló que entre las principales peticiones rondaron contar con más apoyo para seguridad en carreteras, el no incremento a los peajes en las casetas de cobros, así como el apoyo inmediato de las distintas corporaciones ante algún accidente carretero. Apuntó que también se habló que los altos costos por arrastre que cobran algunas grúas.

Referente al mantenimiento de vialidades, dijo que este fue otro de los temas que se tocaron en la reunión y donde los transportistas solicitaron a Capufe llevar a cabo trabajos de rehabilitación, principalmente, en el Libramiento Norponiente, toda vez que se encuentra en malas condiciones.

Local Querétaro exhorta a la Federación a mejorar la 57

En lo que respecta al tramo correspondiente a San Juan del Río de la Carretera Federal México-Querétaro, detalló que ante los numerosos accidentes que se han registrado en los últimos meses, los transportistas solicitan mayor presencia de elementos de vigilancia, así como dar celeridad a las obras para prevenir algún accidentes que pueda cobrar la vida de alguna persona.

“Piden una mayor presencia tanto de Policía Estatal, en caso de que así se requiriera, como de (la Secretaría de Infraestructura,) Comunicaciones y Transporte. En la zona de San Juan se han venido presentando accidentes por obras y bueno es algo que también se pide que atiendan”, concluyó.