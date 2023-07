No les voy a fallar: Marcelo Ebrard

Marcelo Ebrard Casaubón, encabezó en San Juan del Río la Asamblea Informativa del proceso de definición de la coordinación de ma defensa de la transformación, en donde dijo que en el lugar en el que esté, no me va a fallar al pueblo de México, y que su promesa de generar más tecnología y seguridad para los sectores, va.

Añadió que este miércoles que pudo encabezar un recorrido por diferentes lugares de la capital queretana y en San Juan del Río, le dejó el compromiso de seguir llevando el pronunciamiento de la cuarta transformación que ha encabezado el presidente de la república ,Andrés Manuel López obrador.

Local Comenzó ruta progresista a favor de Marcelo Ebrard en SJR

Sostuvo que posteriormente estará visitando el municipio de Amealco de Bonfil que se caracteriza por tener una amplia población de gente otomí pero además de estar de cerca en la zona serrana, en donde advirtió se han dado diferentes beneficios con programas para los sectores más vulnerables.

El ex canciller comentó que, lo que principalmente se sintió la gente en esta demarcación fue, incentivos para los pueblos originarios, salud universal, mejores salarios, mejores condiciones para la educación básica y desde luego que "siga la cuarta transformación por todo México".

"Cuenten conmigo por favor donde yo esté, no les voy a fallar, ya me invitaron a Amealco y a la zona serrana porque en el Estado de Querétaro todavía hay mucha pobreza, hay muchos líos, hoy es un inicio nada más van a ver vamos a trabajar juntos y me llevo anotado todo lo que se generó en esta asamblea".

Marcelo Ebrard hizo mención en que, los queretanos también le han referido la necesidad que existe para llevar más apoyos al campo, sostuvo que dentro de sus iniciativas es impulsar aún más la tecnología para aspectos de seguridad es decir fortalecer a la guardia nacional con mecanismos de última generación.

Sostuvo que el municipio es muy importante como puerta del Bajío, y que poco a poco ha ido permeando el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), razón por la cual cuentan con actores jóvenes e importantes dijo, para proyectos que son de gran ayuda para el futuro.

"Todos los apoyos que se le están dando a la gente ¿dónde estaban antes?, Entonces necesitamos seguir adelante contra la corrupción necesitamos seguir con el aumento salarial. Vamos a luchar para que nadie se nos quede fuera de las escuelas y otra cosa, queremos seguir con el tema del sistema de salud universal".

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

SALUD

Al hacer énfasis en el tema de salud, informó que a partir de diciembre en México se contará con una nueva alternativa tecnológica contra el cáncer, con la cual va a tener la gente una mejor calidad de vida aún con este padecimiento.