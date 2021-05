Ofrece Ortega gobierno igualitario

El candidato a la presidencia municipal de San Juan del Río, por el partido Movimiento Ciudadano, Gilberto Ariel Cecilio Ortega Mejía, dijo que de obtener la victoria el próximo 6 de junio, se compromete a encabezar un gobierno igualitario, en el que, se impulse la participación de la sociedad mediante la Asamblea Ciudadana.

Refirió que con ello además se abarcarían los principales sectores que le interesan a la gente como es la seguridad, en donde apuntó sería de cinco minutos la respuesta de los elementos, apoyados de la funcionalidad de los módulos policiales y cámaras conectadas al C4 en cada semáforo del municipio.

Para el caso del pago de los servicios como agua y predial, el aspirante subrayó que se tendrá que hacer una revisión en cada uno de los casos para que la población pague lo justo y no haya más abusos al momento en el que los beneficiarios acudan a las cajas.

“Vamos a hacer esquipo con los ciudadanos, este modelo de gobierno tiene un gran éxito en países europeos y no es más que una copia de cómo se organizan nuestros pueblos originarios. No más abusos, no le demos más poder al poder, es generar una sociedad participativa”.