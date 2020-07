Otomíes solicitan apoyos para vivienda digna

Alrededor de 250 personas de los barrios indígenas de San Idelfonso Tultepec y Santiago Mexquititlán en Amealco de Bonfil piden a la Secretaría del Bienestar ser incorporados a programas para tener una vivienda digna, y ser beneficiarios de créditos para el campo y servicios básicos.

Liberio Gregorio Santiago, representante de este grupo de manifestantes, señaló que desde a principios de la semana pasada se congregaron en las instalaciones de la dependencia en la capital del estado de Querétaro para ser recibidos por el delegado de los programas, Gilberto Herrera Ruiz, sin embargo, no han sido atendidos, por lo que subrayó, se sienten ignorados.

Puntualizó que hay zonas en los barrios de ambas comunidades en las que todavía hay hacinamiento, les falta piso firme y guardan una serie de carencias que no han sido tomadas en cuenta por ningún gobierno, además de que por la pandemia por Covid-19, los campesinos no tuvieron dinero para adquirir semillas y sembrar.

"Nos estamos manifestando en la Secretaria de Bienestar ya tenemos días y no nos han atendido, hemos sido ignorados. Tenemos necesidades de vivienda, queremos acceder a créditos, no hay luz ni agua potable en barrios y los campesinos no tenemos para resembrar".

Adelantó que este lunes volverán a concentrarse afuera de la dependencia hasta obtener una respuesta y de ser posible ser atendidos mediante una comisión por Herrera Ruíz.

Finalmente, expuso que en las dos comunidades han llevado apoyos, pero que desafortunadamente estos no han llegado a los más necesitados, por lo que buscan que se puedan replantear.