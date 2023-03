Otra vez sin luz en el Paseo de los Abuelos

De nueva cuenta el parque de los abuelos en el tramo de Bulevar Miguel Hidalgo hacia la cárcel municipal se encuentra en las penumbras, debido a que no hay luminarias y por lo tanto, este sitio permanece desolado, siendo varios sectores de la población quienes se ven vulnerados.

Así fue el sentir que reportaron un grupo de trabajadores que, mencionaron diariamente deben atravesar a las 06:00 de la mañana para ir a sus trabajos y que ahora deben tomar rutas alternas para hacerlo, ya que por este lugar no se puede al estar totalmente oscuro y que lo mismo pasa durante la noche.

“Ya tiene como dos o tres días, desde el fin de semana para ser exactos que de nuevo está solo, sin luz y que la verdad da miedo pasar por aquí, yo ando en mi bicicleta, pero no se ve, y luego hay unos chavos que se andan drogando y quieren que les demos para el vicio. No sabemos, pero suponemos que ellos son quienes se han de robar el cable o las mismas luminarias”.

Mencionaron que muchos han sido los esfuerzos de parte de la administración municipal para colocar las luminarias e incluso los postes necesarios para iluminar la zona, sin embargo, al paso de pocos días de nueva cuenta vuelven a ser ultrajados por personas que incluso llegan a pernoctar en las inmediaciones de la ribera del Río San Juan.

“O sea si han venido a colocar las lámparas y pasa poco tiempo, y después otra vez, no es posible. Deben tener otro plan para que no les roben, tal vez teniendo más policías por este lugar, en la noche que pensamos que es cuando roban no hay nadie ni para reportar”.

También los deportistas son quienes lamentan que este parque, a pesar de estar en el centro y siendo uno de los principales pulmones para el municipio, sigan siendo un blanco para la delincuencia, precisamente por el robo de cable, razón por la que esperan que, en breve se pueda poner un alto.

“Diariamente saldo con mi perro a correr, ahora de verdad ya no se puede pasar por aquí, es un gran peligro, no se ve nada y no solo porque haya personas que roban, sino porque de plano la iluminación es nula”, declaró uno de los corredores.

En este sentido, es necesario mencionar que, en horarios como de 13:00 a 18:00 horas, es cuando un gran número de personas hacen uso del parque para descansar bajo la sombra de un árbol, razón por la que esperan que se tomen acciones para garantizar el clima de confianza.