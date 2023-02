San Germán, 9 años sin obras públicas

La comunidad de San Germán no ha recibido obra pública desde hace 9 años, lo cual ha truncado el desarrollo de esta pequeña localidad ubicada al norte del municipio de San Juan del Río. Ante esta situación, se espera que tanto el Gobierno Municipal como el Estatal puedan atender las peticiones que se ingresaron desde el año pasado, dio a conocer el subdelegado de este sito, Simeón Jaramillo Olalde.

Indicó que los últimos tres periodos de gobiernos municipales no destinaron recursos para la ejecución de alguna obra social encaminada a generar un impacto para mejorar la calidad de vida de los pobladores que ahí habitan. Explicó que la última acción que se realizó en la comunidad fue la sustitución de la iluminación pública tradicional por lámparas led. Frente a ello, aseguró que la comunidad ha sido abandonada por las otrora autoridades municipales.

“Ojalá nos vaya bien y nos den una obra porque sí ya nos tienen muy abandonados (…). Tenemos años que no nos dan una obra social. Una obra grande, ya tiene más o menos un promedio como de 9 o 10 años, hicieron una cosa leve que fueron las lámparas led, nada más. Pero, en el desarrollo de drenaje, agua, empedrados y todo eso, ahí sí no hemos tenido nada”, comentó.

En ese sentido, mencionó que una de las obras prioritarias dentro de la comunidad de San Germán, es la rehabilitación de sus calles, principalmente la que lleva por nombre Prolongación Corregidora, la cual requiere de empedrado, toda vez que actualmente el camino es de tierra.

Refirió que si bien la calle cuenta con los servicios de agua potable, drenaje y alumbrado público, el camino es de terracería, lo que dificulta la movilidad de las personas que a diario circulan por este sitio, ya que es una vialidad irregular.

“Es una calle que no tiene ni empedrado, sí tiene los servicios de agua, drenaje y la luz, pero no tiene empedrado. Entonces, es una de las cuestiones que estamos tramitando ahorita para que se terminen (…). Estaba la calle Corregidora y se prolongó, siendo ahora Prolongación corregidora, pero como digo no está concluida esa calle, la prolongación y es lo que estamos pidiendo”, mencionó.

En recorrido por el sitio, habitantes de la comunidad señalaron a El Sol de San Juan del Río que su transitar por esta calle se dificulta más en tiempos de lluvia pues se generan lodazales y numerosos charcos de agua. Además, agregaron, son necesario otros postes de alumbrado público.

Finalmente, la autoridad auxiliar de San Germán dijo que también se requiere la sustitución del empedrado de la calle Corregidora. Para ambos casos, detalló, durante el primer semestre de 2022 se ingresaron las peticiones correspondientes tanto al Gobierno Municipal como al Estatal, a fin de que sean tomadas en cuenta.