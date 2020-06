Pago de utilidades al sector construcción hasta el próximo mes

El pago de las utilidades en empresas del ramo de la construcción registró un retrasado en virtud de los trámites fiscales que fueron postergados por parte de la autoridad hacendaria, razón por la cual se espera la entrega de esta prestación de ley entre los trabajadores hasta el próximo mes, informó el delegado regional de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Alfredo Cortés Álvarez.

Precisó que el Gobierno Federal a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), concedió una prorroga hasta el 30 de junio para llevar a cabo la declaración anual, trámite que se llevaba a cabo en el mes de marzo, sin embargo, la pandemia del Covid-19 impidió la continuidad de los servicios tributarios de manera ordinaria.

Local Pago de utilidades va lento en la construcción

Dijo que después de este mes se podrá conocer con mayor precisión la posible fecha de pago entre los trabajadores de la CROC, organismo que aglutina a cinco mil 200 agremiados en la región, por ello se espera conocer la presentación de la declaración anual de las empresas las próximas semanas como parte de la prorroga que concedió el SAT.

“Pago de utilidades no hay toda vez que de que hubo prórroga para hacer la declaración anual por parte del SAT dieron de plazo hasta el 30 de junio para presentar la declaración anual, el hecho generador del pago de las utilidades deriva de la declaración anual, si en la declaración anual hay utilidad para la empresa entonces hay utilidades para los trabajadores, pero si hay perdidas, no hay reparto de utilidades, el patrón no ha incumplido el punto es que apenas realizarán la declaración”.