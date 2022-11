Pagó Municipio 20 mdp por deudas laborales

En lo que va del año, el Municipio de San Juan del Río ha pagado por lo menos 20 millones de pesos por concepto de deudas laborales y juicios por parte de ex empleados que, en algunos casos se han venido heredando desde el 2009, señaló Roberto Carlos Cabrera Valencia, presidente municipal de esta demarcación.

Comentó que, recibió la administración con poco más de 150 expedientes, a los cuales, el departamento jurídico de su gobierno le ha dado celeridad para no seguir heredando los asuntos de los cuales se deben pagar y destinar recursos del gobierno en turno para su cumplimiento.

“Las que se vienen arrastrando eran más de 100 expedientes sino es que 150 expedientes, algunos se vienen arrastrando desde 2009, se pagaron más de 20 millones este año pen deuda laboral, hubo cheques arriba de un millón, dos millones y hay uno pendiente de más de tres millones”.

Refirió que, para el pago de estos asuntos que se vienen arrastrando, en algunos casos se destinaron grandes denominaciones emanando cheques desde un millón, dos millones y que hay uno pendiente de tres millones de pesos, y cantidades de miles de pesos por destinar.

Expuso que “nos heredan verdaderas bolsas que no deberíamos estar pagando y esta administración no quiere hacer eso, ahora, la cualidad de esta medida administrativa, no es despedir para contratar sino hacer nuestro trabajo y más con lo que se cuenta”.

Subrayó que, su Gobierno pretende darle salida al mayor número de demandas que tienen actualmente, pero que sobre todo la intención es no seguir engrosando la lista de demandas que a final de cuentas le cuesta a la administración que esté en turno y que, para cubrir se deben generar gastos excesivos.

POLICÍAS

En otro orden de ideas, el alcalde reconoció que, una de las grandes proyecciones que se tienen para el siguiente año, es poder fortalecer el salario de los policías municipales, sin embargo, puntualizó que, mucho tendrá que ver con el cierre de año en cuanto a las finanzas, ya que, de este modo, se cumpliría con uno de los compromisos que tiene con la corporación y sus familias.