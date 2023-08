Paloma Silva buscará alcaldía de Pedro Escobedo

La presidenta del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Pedro Escobedo, Natalia Paloma Silva Olvera, afirmó que buscará contender al interior del instituto político para encabezar la candidatura a la presidencia municipal en las próximas elecciones de 2024.

En entrevista con EL SOL DE SAN JUAN DEL RÍO, la dirigente local del partido tricolor externó su interés de ser persona que encabece la candidatura a la alcaldía de Pedro Escobedo. Aseguró que si bien aún no se dan las fechas formales para los procesos internos del PRI, ella tiene la intención de levantar la mano y contender por la presidencia municipal.

Local Instala PRI Consejo Político Municipal

Añadió que hasta el momento ninguna otra figura del priismo escobedense ha manifestado sus intereses por aspirar a alguna de las candidaturas. Sin embargo, dijo, se respetarán los tiempos que marca la ley para poner sobre la mesa las intenciones de todos y cada uno de los personajes que integran el PRI en Pedro Escobedo.

“Formalmente, ahorita no se ha hecho. No ha habido nada formal, yo tengo la intención de levantar la mano y seguir trabajando, pero con los tiempos marque y lo que el partido diga, yo estoy a esa intención. Pero como tal, algo más formal hasta el momento, pues no, yo creo que aún falta un poquito más de tiempo”, comentó.

Aseveró que, durante los recorridos que ha realizado por las distintas comunidades que integran el municipio, las personas han externado su descontento con el actual Gobierno Municipal encabezado por el panista Amarildo Bárcenas Reséndiz, personaje que ha estado en el poder en dos trienios. Señaló que, con base a esto, los escobedenses ven con buenos ojos una alternancia.

Fue en julio de 2022 cuando la presidenta del PRI en la entidad, Abigail Arredondo Ramos, tomó protesta a Natalia Paloma Silva Olvera y a Felipe Cruz Sánchez, como presidenta y secretario General del Comité Municipal del tricolor en Pedro Escobedo, respectivamente; esto dentro de las acciones para la reestructuración del partido a nivel estatal.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“La gente va teniendo un hartazgo y pues la verdad es que a menudo procuran tener un cambio. En su momento yo creo que el presidente actual se ganó a pulso y con trabajo sus posicionamientos, pero el día de hoy veo un mejor panorama para nuestro partido y pues a seguir trabajando, a doblar esfuerzos, hacer unidad y todo lo que está en nuestras manos para que en las elecciones siguientes sea el PRI quien encabece”, concluyó.