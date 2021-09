Pancho rescató en 6 años 1,200 escuelas

Fueron transformadas mil 200 escuelas en la actual administración estatal, ya que sin educación el estado no crecería, aseveró el gobernador Francisco Domínguez Servién.

“Sin educación el estado no es nada, sin educación el estado no va a crecer o no crecería”, aseveró.

Recalcó que se transformaron las escuelas que al inicio de la administración estaban abandonadas, así como espacios deportivos y culturales, por lo que se avanzó en este pendiente.

“Salones, pasillos, mesa-bancos, pintarrones, baños, le dije lo tiran y lo hacen nuevo, espacios deportivos, auditorios; en fin, ahí está…”, indicó.

Destacó también que la Universidad Aeronáutica de Querétaro (UNAQ) y la Universidad Automotriz ayudan a la atracción de inversión privada hacia el estado, ya que son únicas en país.

Sobre el reciente regreso a clases presenciales, el mandatario aseguró que no se ha generado un incremento de casos de Covid-19 en el estado como resultado de que hubo en la entidad un regreso cauto, gradual y escalonado a las aulas.

“Gracias por despertar el interés en seguir adelante”, indicó en su mensaje final ante la comunidad educativa, donde también pidió a la población no bajar la guardia debido a que el virus por Covid-19 continúa.

Igualmente, el secretario de Educación Carlos Arredondo Velázquez hizo un reconocimiento al mandatario estatal a nombre de los 35 mil docentes, 4 mil escuelas y 650 mil estudiantes, por la labor que se realizó en los últimos seis años.