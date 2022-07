Panqué de plátano, receta de los Valadez

Cocinado en casa, de manera artesanal y con la receta familiar, el panqué de plátano se ha convertido en una de las tendencias para degustar durante esta época, en la cual las lluvias y bajas temperaturas provocan un antojo de este tipo.

Lo que comenzó como un postre familiar, hoy se ha convertido en deleite para el paladar por los amantes del pan casero, pues el panqué de plátano elaborado de manera artesanal, pero sobre todo con el secreto de la familia, el cual heredo Sara Valadez Velarde, es uno de los más buscados en San Juan del Río, producto que hornea dos veces por semana, dada la demanda que ha empezado a tener.

Sara Valadez compartió que desde pequeña aprendió los secretos de la repostería practicados por su familia, por lo que la receta de mano en mano ha ido provocando que nuevas generaciones se deleiten el paladar con este tipo de postres, como es el panqué de plátano, elaborado a base de harina, azúcar mascabado, huevos, plátanos maduros y más ingredientes secretos.

Compartió que comenzó preparando el panqué para compartir con su esposo e hijas, así como amistades, quienes poco a poco fueron solicitando más la elaboración de este postre para degustar sobre todo en reuniones, fue de esta manera como a la semana dedico una vez la cocina del producto, pero conforme ha pasado el tiempo, cada vez hay más pedidos.

Actualmente, cocina dos veces a la semana, alrededor de 20 panqués, sobre todo porque hay más trabajo a causa de las lluvias y frío, fechas en que dijo, quienes conocen de su receta, piden la elaboración del pan con sabor a plátano, el cual con un aroma agradable y apetecible inunda los sentidos que bien puede ser combinado con cualquier bebida.

Foto: Rosalía Nieves | El Sol de San Juan del Río

“Por el momento no he visto en más lugares que vendan el panqué de plátano como yo lo estoy presentando, comencé elaborando de vainilla, de naranja, de chocolate y de otros sabores y quedaron ricos, pero cuando preparé este que fue receta de familia, amistades, y ahora público en general me lo solicitan”.

Mencionó que normalmente horneaba los miércoles para atender sus pedidos, sin embargo, el sabor que caracteriza este panqué ha generado que más comensales pidan el producto, por ello, el viernes también elabora para atender la demanda, pueden ir adicionados con nuez, arándano, coco, chispas de chocolate, salvado de trigo y demás.

Para pedidos, mencionó que se pueden realizar al número 461 3123304 con días de anticipación, ya que solo elabora el producto miércoles y viernes para entregas, por lo que exhortó a los amantes de los postres degustar este pan elaborado a base de plátano.