Pasos peatonales, un tema pendiente por atender

Uno de los temas pendientes que resolver en las calles de la zona centro de San Juan del Río es el de pasos peatonales, los cuales se encuentran en pésimas condiciones o en su defecto con poca visibilidad, lo que provoca que algunos automovilistas invadan el espacio asignado para el tránsito de las personas, afirmaron peatones que a diario caminan por distintas zonas de este sector de la ciudad.

Indicaron que uno de los pasos peatonales que presenta mayor problema es el ubicado en la calle 16 de septiembre, esquina con Avenida Juárez. Refirieron que en este sitio no está delineado el paso peatonal, además de que las condiciones de la misma calle no es la óptima pues presenta varias irregularidades que dificultan el paso, principalmente a aquellas personas que usan silla de ruedas.

Local Pasos peatonales en San Juan se encuentran en malas condiciones

“No se ven los pasos de cebra ya, ni siquiera están marcados y pues eso a su vez provoca que los coches invadan el paso que el peatón tiene. Me ha tocado que en las horas que se junta más el tráfico, pues los automovilistas se paran sobre lo que se supone es el paso peatonal y no les importa. Entonces, tú como peatón tienes que estar atravesándote en medio de los carros o hay veces que ni dejan espacio para cruzar”, comentó Valeria, una estudiante.

Refirieron que esta situación toma relevancia pues el problema se encuentra en una de las principales vialidades del centro de la ciudad y por donde de manera diaria transitan cientos de personas, entre ellas estudiantes, trabajadores, ciclistas, adultos de la tercera edad y personas con algún tipo de discapacidad.

Añadieron que sobre Avenida Juárez, en esta misma zona, se puede observar la nula presencia de los denominados “pasos de cebra”, esto en el cruce que va hacia la zona de bancos, situación que también deriva en que varios automovilistas obstruyan el paso destinado al peatón. Además, añadieron que la falta de señalización es otro aspecto que debería de atender el área correspondiente.

Local Circular en las calles de San Juan es un riesgo, no existe señalética

“Siempre se me hace muy riesgoso cruzar Avenida Juárez, en esta esquina precisamente, porque una, no hay las líneas de cebra, y dos, no hay una señalización adecuada que le diga a los automovilistas que le tienen que dar preferencia al peatón. Por ejemplo, cuando el semáforo cambia hay gente que viene de 16 de septiembre con mucha prisa y pues se dan la vuelta, casi le avientan el carro a uno, cuando no debe de ser así. Siempre hay que darle preferencia al peatón”, dijo don Raúl, un señor de unos 50 años.

Te puede interesar leer: Roberto Cabrera fortalecerá la imagen urbana

Finalmente, los peatones entrevistados mencionaron que es necesario atender esta problemática pues las condiciones actuales este y otros puntos de la ciudad vulneran los derechos del peatón de tener cruceros seguros y accesible.