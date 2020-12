La ecologista queretana Martha Isabel “Pati” Ruiz Corzo, recibirá el “Premio al Héroe México”, que otorga la agrupación Global Citizen por su compromiso con el medio ambiente, la protección y conservación de la Reserva de la Biosfera de la Sierra Gorda.

La agrupación Global Citizen es un movimiento de ciudadanos que utilizan su voz colectiva para poner fin a la pobreza extrema para 2030, a través de su combinación de contenido y eventos, organización de base y plataforma de acción, Global Citizen está construyendo un movimiento para acabar con la pobreza, también organizan campañas globales masivas para amplificar las acciones de Ciudadanos Globales de todo el mundo.

El premio Global Citizen de este año será reconocido en seis categorías, que incluyen; Global Citizen of the Year, Global Citizen Prize for World Leader, Global Citizen Prize for Business Leader, Global Citizen Artist of the Year, Cisco Youth Leadership Award y Global Citizen Country Hero Award.

La ceremonia de entrega de los premios Global Citizen será el 19 de diciembre a través de los canales de Twitter, Youtube y Facebook de Global Citizen. El evento será presentado por John Legend y contará con las actuaciones de Gwen Stefani, Jojo y Carrie Underwood, entre otros. Además habrá apariciones especiales de Nick Jonas, Priyanka Chopra Jonas, John Oliver y Nikolaj Coster Waldau.