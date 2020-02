Paul Ospital recorrerá los 18 municipios

Paul Ospital Carrera, presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), informó que dentro del proyecto de trabajo que estableció para su gestión al frente de este instituto político, tiene proyectado recorrer todos los municipios e iniciará en San Juan del Río.

Dijo que para reconstruir el PRI “hay que dar vuelta a la página” y “dejar de hablar de asuntos internos del partido”, pues lo que considera necesario es “empezar a hablar de lo que a la sociedad le interesa”, brindar propuestas para solucionar para los problemas que tiene la población del estado, es por eso que recorrerá los 18 municipios.

“Vamos a recorrer todos los municipios y vamos a empezar en San Juan, justamente, el próximo lunes 10 de febrero vamos a tener muchas actividades, que seguramente el Comité Municipal va a detallar, para tener encuentro con nuestra clase política, los ex presidentes, con los ex presidentes del Comité Municipal, ex legisladores, regidores”.

Dijo que están a tiempo de regresarle a la militancia priista la esperanza de triunfo, es por eso que también le “tenderá la mano a todos los que no se sintieron representados” en el pasado, aseguró que se sentirán representados durante su gestión.

“Estamos abriendo las puertas a todas las fracciones, a todos los grupos, a todas las expresiones que existen y qué bueno que existan dentro del partido, pero que se sientan representados, que tengan un espacio de participación”.