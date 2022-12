Pausada apertura en la rampa de frenado de la 57

Sobre el compromiso de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) de habilitar la rampa de frenado que se ubica en la carretera federal 57 en las inmediaciones del tramo conocido como “el cerro partido” de México hacia Querétaro para el pasado 16 de diciembre, el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Carlos Cabrera Valencia dijo que solicitará información sobre, por qué no se concretó.

Indicó que, la propuesta es para que, abriendo esta rampa, los autos de transporte particular, público y de carga tengan una medida de prevención al bajar por la pendiente desde el tramo de Palmillas, y de esta manera buscan bajar el número de accidentes mortales en esta autopista.

Local Sigue cerrada la rampa de frenado

Comentó que, tras la reunión que tuvieron a finales del mes pasado con el representante de la SICT en Querétaro y tomando en cuenta un exhorto emitido por el Cabildo de San Juan del Río para que se agilicen los trabajos de rehabilitación de la arteria, el sindicó Arturo Calvario quedó como enlace para el seguimiento.

“Le vamos a pedir al síndico Calvario que es nuestro enlace, que nos ayude con la SICT, con el ingeniero Lizárraga y creo que no se ha dado la reunión presencial porque yo he estado muy atento, me gustaría acompañarlos para podernos presentar con Banobras, con la empresa, con Capufe, Guardia Nacional, división Caminos y nosotros para incorporarnos”.

El mandatario municipal refirió que, de acuerdo con lo que se sabe, es que, aun no se concreta la reunión presencial en la que, se prevé que también intervenga Caminos y Puentes Federales (Capufe), Banobras y la Guardia Nacional, con su división Caminos.

“Y pues bueno, si ahorita no está abierta, pues es que no está abierta, y ya vamos al día 19 de diciembre, vamos a ver qué pasa”, señaló el alcalde Roberto Cabrera.

Cabe mencionar que, a pesar de estas mesas de trabajo que se van a dar en conjunto, desde el pasado domingo se pudo observar en la zona de obras de la rampa de frenado de este tramo que, el personal comenzó con acciones de pinta de la infraestructura para señalar esta medida de salida desde la carretera.