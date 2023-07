Pavimentarán acceso a Buenavista

Iniciaron los trabajos de rehabilitación y mejora del acceso a la comunidad de Buenavista, en San Juan del Río, una acción que fue gestionada ante el Gobierno Municipal y con la cual se busca mejorar la movilidad de quienes habitan en este lugar. Se espera que la obra sea entregada en un par de meses, dio a conocer la autoridad auxiliar de este sitio, Uriel Álvarez Uribe.

Detalló que fue el fin de semana pasado cuando comenzaron las labores para rehabilitar el acceso de la comunidad, el cual nunca había sido intervenido. Explicó que la acción consiste en la colocación de pavimento en un tramo del acceso a la localidad, para lo cual, afirmó, se invertirán alrededor de 800 mil pesos de recurso municipal.

“Ahorita donde ya nos dieron luz verde y ya hicimos el comité de obra es para un tramo del acceso de la comunidad. Es una obra que nos destinaron para este año, se va a estar ejecutando de julio a septiembre y va a ser la sustitución del empedrado por pavimento. Supuestamente, aprobaron 800 mil pesos, que son los que se van a estar ejecutando en ese pavimento”, comentó.

Refirió que a esta acción se une a otras que han sido emprendidas por los propios habitantes para dignificar el acceso a esta comunidad ubicada en la zona sur de la demarcación sanjuanense.

Recordó que en noviembre del año pasado se realizaron faenas comunitarias para mejorar una parte del camino que conduce a la localidad. Señaló que esta acción se puedo concretar gracias al apoyo brindado a través del programa “Adelante mi querido San Juan”. Asimismo, señaló que a mediados de 2022 se realizaron algunas reforestaciones en esta zona.

Por otra parte, mencionó que si bien esta obra tendrá un impacto positivo para las familias de Buenavista, aún quedan necesidades que deben de ser atendidas al interior de la comunidad, tal y como la rehabilitación de calles, ampliaciones de alumbrado público, entre otras. Apuntó que en algunos casos ya se han hecho las gestiones ante las instancias correspondientes.

Aseguró que si bien se han hecho las solicitudes, de no concretarse, se buscará generar un trabajo comunitario a través del cual se puedan ir subsanando las necesidades que se presentan en la localidad. Enfatizó que, históricamente, Buenavista ha sido una de las comunidades que no recibe obra pública, sin importar el partido que gobierne.

“Las obligaciones constitucionales del municipio son esas, drenaje, alumbrado público, el aseo público y toda esa parte; pero lo que pretendemos es no esperar nada de nadie. Sí, hacemos las gestiones, pero no debemos de esperar si nos traen o no. Debemos de trabajar, nosotros mismos nos debemos de preocupar por nuestra comunidad, más que nada un sentimiento comunitario”, subrayó.