Peligra cosecha de cebolla en ejido La Valla

Cerca de 250 productores del campo integrantes del ejido La Valla y Morelos enfrentan graves afectaciones ante la contingencia sanitaria, que además afecta directamente a las cerca de 5 mil personas que integran a sus familias y trabajadores, ya que las ventas para ellos se desplomaron a tal grado que las bodegas están llenas y en breve ese producto caducará, por lo cual exigen hablar con representantes del gobierno estatal y municipal, para buscar un espacio donde vender sus productos.

En el caso especificó de la cebolla, el productor Alejandro Almaraz, integrante de estos ejidos comentó que: “desde que se cerró todo el mercado, ya no hay venta en los lugares donde vendíamos, y si no hay venta no hay dinero, todo es derivado de esta contingencia, la preocupación final es que algunos productores de cebolla tenemos las bodegas llenas, pero no hemos podido venderla, ahorita los compradores vinieron a querer pagarnos de 50 centavos a un peso el kilogramo, lo cual hace insostenible la situación para los productores, pues el pago de la inversión para la producción no es costeable y para pagar la mano de obra es complicado que es de donde todos comemos, y en el mercado el comprador final la paga hasta en $ 13.00 pesos por kilogramo”.

Local Inestables costos en mercados

Los productores llevan años realizando esta actividad, algunos lo han heredado, Alejandro no recuerda haber vivido una situación similar nunca.

“Aquí en San Juan no se consume tanto, si tú te vas al mercado Juárez o al mercado Reforma no te acabas un camión, la producción que traemos es para la central de abastos en la ciudad de México, en Puebla; hemos intentado vender en la central de abastos de Querétaro, pero no se consume tanto; nuestro fuerte está fuera pero todo está detenido, también hemos intentado salir a vender al municipio, pero la autoridad municipal no nos deja; venderlo al menudeo es muy complicado y con la problemática de la contingencia sanitaria, es peor, sin mencionar que si nos apostamos fuera de los mercados los mismos de ahí se inconforman”.

Agregó: “Esto nos está repercutiendo, pues si paramos la producción, ¿qué más vamos a vender? ¿a qué nos vamos a dedicar?, lo que pedimos con urgencia es dialogar con el gobernador, con el presidente municipal, pues el apoyo lo han estado brindando a empresas, pero con nosotros nadie ha venido y si nosotros no trabajamos ¿qué va a comer el pueblo?

Por otra parte, Samuel Álvarez, otro de los productores recordó que: “para este tipo de hortalizas y cultivos ya no hay apoyo, ya lo quitaron, ya no hay ni para el maíz y esto es sumamente grave, esto es un círculo y si nosotros nos detenemos es una cadena que a larga, no solo vamos a quebrar nosotros, va a ser un desastre”.

Para concluir, Alejandro Almaraz dijo, a nombre de todos los ejidatarios, desconocer a su representante: “El gobierno a quién nos puso como representante, nadie ha venido a vernos queremos saber quién. Los productores quieren saber a quién acudir, quién les va a dar una respuesta, cuál es el plan hacia futuro, cómo vamos a impulsar el campo, nosotros no queremos que nos regalen, queremos saber que propuestas traen para impulsar el campo, queremos saber que nuevos programas hay hacia la producción que nos abran un lugar donde vender nuestro producto a un precio justo.