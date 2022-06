Pérdida de agua del 38% en San Juan

El porcentaje de pérdida de agua en el municipio de San Juan del Río es del 38 por ciento, ocasionado por fugas, medidores que han cumplido su tiempo de vida útil y por tomas clandestinas, dio a conocer el director de Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), Gilberto Ugalde de Alba.

Recordó que la JAPAM lleva a cabo un operativo para la inhabilitación de tomas para el huachicoleo del agua. A la semana, dijo, se desconectan entre 15 y 20 tomas clandestinas en colonias y comunidades del municipio, donde a los responsables se les aplican multas y los procedimientos jurídicos correspondientes.

“Las pérdidas como tal (…) no siempre es fuga, no siempre es tiradero. Aquí también se contabilizan tomas clandestinas, aquí también se contabilizan medidores que no están haciendo su trabajo por haber cumplido su vida útil, es decir, tú en tu hogar puedes estar recibiendo 10, 12 metros cúbicos y realmente el medidor te está contabilizando siete u ocho, entonces ahí también nos genera un porcentaje de esa perdida”, precisó.

Asimismo, explicó que existe un indicador denominado eficiencia física que se relaciona con la conservación del agua en el sistema de abastecimiento. El porcentaje de eficiencia física se obtiene a través de “dividir los metros cúbicos que se contabilizan en los medidores sobre los metros cúbicos que se extraen en los pozos”.

En ese sentido, detalló que la eficiencia física del municipio es del 62 por ciento, es decir, del total de extracción llegan a los hogares ese porcentaje del líquido para su uso, lo cual representa un número mayor a la media nacional que ronda el 45 por ciento.

“San Juan del Río al día de hoy tiene el 62 por ciento de eficiencia física, muy muy por encima del promedio nacional, el promedio nacional ronda el 45 por ciento. No es donde queremos estar, tenemos margen de oportunidad para estar mejor. Nuestra aspiración es llegar al 70 por ciento, estamos en el camino de conseguirlo”, mencionó.

Finalmente, puntualizó que en San Juan del Río se extraen 22 millones 500 mil metros cúbicos de agua al año.