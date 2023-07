Perros callejeros, un problema sin resolver

La problemática de perros callejeros existe en todas las comunidades de San Juan del Río y a pesar de ello las instancias competentes han hecho poco para erradicarla. Esto ha traído como consecuencia suciedad en la vía pública por el excremento de los animales y ataques a personas de distintas edades, coincidieron autoridades auxiliares.

El delegado municipal de La Valla, Jacobo Hernández Ibarra, señaló que si bien han ido a la baja los ataques de perros callejeros en la localidad, los vecinos de manera frecuente externan su molestia por la suciedad que genera el excremento de los caninos en la vía pública.

Refirió que son incontables los perros que deambulan en las calles de La Valla, situación que catalogó como un problema de salud pública, pues las heces pueden ser propagadoras de diversas infecciones, además de que los ataques pueden transmitir enfermedades como la rabia.

Aseguró que si bien se ha solicitado la intervención de la Jefatura de Cuidado, Control y Protección Animal, esta instancia carece de los recursos necesarios para ejecutar acciones y estrategias que pongan un freno a esta problemática. Apuntó que cuando se pide la presencia de personal de esta área, en ocasiones no acuden al llamado.

“Este es un problema más de fondo que ya no está en nuestras manos. Nosotros solicitamos el apoyo. La gente me reclama que los perros de calle y que hay mucha suciedad y es el tema de siempre. (…). Me acerco al municipio y no tienen recurso. Nosotros hemos tratado de hacer algo, pero en realidad sí está complicado el tema”, sostuvo.

En entrevista por separado, la autoridad auxiliar de Santa Matilde, Yolanda Bravo Rodríguez, reconoció que en la comunidad existen varios perros que deambulan solos. Puntualizó que se tratan de animales con dueño, los cuales son echados a la calle durante el día y en la noche regresan a los hogares que corresponden.

Detalló que esta situación ha traído consigo la formación de al menos dos jaurías, las cuales permanecen principalmente en la zona donde se ubica la escuela primaria. Dijo que estas manadas están integradas por entre siete y diez perros, algunos de ellos agresivos que han cometido ataques hacia personas de la localidad.

En ese sentido, aseveró que en lo que va del año se han registrado al menos dos ataques de perros callejeros a una pareja de la tercera edad. Puntualizó que por este hecho ambos adultos mayores acudieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro para interponer la denuncia correspondiente en contra de quien resulte ser el dueño del animal que cometió la agresión.

“Hay una pareja de adultos mayores que la atacaron los perros, fueron a los dos. Nosotros los mandamos directo a fiscalía para que pusieran la denuncia porque no fue la primera vez, ya está la denuncia en fiscalía para que los dueños se hagan responsables”, apuntó.