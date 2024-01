Persisten problemas de transporte público en Casa Blanca

Los problemas en el servicio de transporte público en la comunidad de Casa Blanca, en San Juan del Río, persiste a pesar de las constantes denuncias y reportes que se han hecho ante la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ). Hasta el momento, el tema no ha presentado avance y la instancia no ha dado respuestas, dio a conocer la autoridad auxiliar de este sitio, Luis Alberto Ibarra Hernández.

Señaló que las deficiencias en la prestación del servicio continúan, pese a que en reiteradas ocasiones tanto él como pobladores de la localidad han realizado los reportes correspondientes ante la AMEQ. Dijo que entre los problemas que se presentan se encuentran que las unidades de transporte público no respetan los horarios ni las rutas establecidas, además de que hace un mes solo operan dos camiones en la comunidad.

Local Manifestantes exigen mejoras en el transporte público

“No se ha mejorado nada el servicio, hacen lo que quieren todavía. De hecho, ahorita nada más traen dos unidades y no tres, que es lo que exigíamos como comunidad. Dicen que la quitaron porque ahorita no hay estudiantes, pero sí hay mucha gente que va a trabajar y ese es el problema. Entonces, seguimos con esta problemática que hemos acarreado desde el año pasado”, comentó.

Refirió que esta situación ha generado molestias entre los vecinos de la comunidad, quienes han solicitado de manera formal el cambio del concesionario que presta el servicio. Incluso recordó que el año pasado más de una docena de pobladores se manifestaron y retuvieron tres unidades de transporte público en la calle principal de Casa Blanco, esto para exigir respuestas ante el problema.

Fue el 26 de octubre de 2023 cuando habitantes de la localidad se manifestaron, bloquearon de manera parcial la calle Lázaro Cárdenas y retuvieron camiones de transporte público. En aquella ocasión, argumentaron que la acción se dio ante la existencia de varias deficiencias y por el incumplimiento de los acuerdos que se habían establecido con anterioridad.

Ibarra Hernández reiteró que hasta la fecha las oficinas de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro en San Juan del Río no han dado una respuesta concreta frente al problema. Incluso afirmó que han sido constantes los intentos de entablar una comunicación para plantear reuniones, pero no se ha tenido éxito con ello.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Hasta ahorita no hemos tenido respuesta. La Agencia de Movilidad aquí en San Juan no nos responde, le marcamos, le hacemos llamadas y no nos contestan. Nosotros hemos tratado de comunicarnos para podernos reunir, pero no nos han contestado. Mientras tanto, las molestias de la gente continúan”, subrayó.