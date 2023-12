Tronada movilidad al Nuevo Oriente

Usuarios del servicio público de San Juan del Río, se quejan por la poca frecuencia de las rutas de camiones que cubren de la zona centro hacia el Nuevo Oriente, que comprende colonias como Haciendas San Juan, Fundadores, Loma Alta y las diferentes secciones se Valle Dorado.

Laura Méndez Armenta, relató que es un martirio para ella querer trasladarse de avenida Juárez hasta Valle Dorado, al mencionar que fue este viernes cuando estaba en la parada del camión y tras 45 minutos de espera, pasó la ruta 44, la cual ya no llevaba lugares para ella y sus dos menores, razón por la que decidió esperar otra unidad, la cual arribó al paso de más de 50 minutos más, y llena de pasaje.

“Me gustaría que nuestras autoridades de Transporte se vengan a subir después de las 6 de la tarde para que vean cómo venimos, yo sé que son 10 pesos lo que se cobra, pero trabajo en fábrica no me alcanza y necesito venir al centro, es una necesidad, no por gusto. Nos urge que se ajusten las frecuencias”.

Mirna Enríquez, estudiante de Psicología, declaró que ella vive en Fundadores y que padece el mismo problema, razón por la que en ocasiones prefiere tomar la unidad que va para Cerro Gordo, aunque deba caminar unos kilómetros.

“Sin hablar de lo que vivimos con los choferes, que en muchas ocasiones son groseros, lo que en realidad pasa es que las unidades son pocas, o al menos eso nos comentan. Las colonias y fraccionamientos de la zona oriente ya crecieron y siguen creciendo, por eso es insuficiente”.

Los usuarios refieren que el crecimiento poblacional hacia esta zona de San Juan es lo que ha provocado que el servicio público se vea rebasado, y que es importante que la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) trabaje en eta materia con los concesionarios.

Cabe señalar que otra de las rutas que ha generado descontento es la 2, la cual va del Pedregoso hacia la Universidad Tocológica en Vista Hermosa y que atraviesa todo el centro de la ciudad, pero con frecuencias que a decir de la gente, son insuficientes para la demanda.