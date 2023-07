Personas temen circular por la México-Querétaro

Luego de los múltiples accidentes que se ha habido durante este año en la Carretera Federal México-Querétaro, en el tramo que va de la caseta de Palmillas a la Central de Autobuses de San Juan del Río, ya existe miedo e incertidumbre al circular por esta vía, afirmaron usuarios que a diario utilizan en transporte público y que provienen de comunidades ubicadas en la zona sur-oriente del municipio.

Esteban, habitante de la comunidad de Puerta de Palmillas y obrero en una fábrica, aseguró que transitar por la también denominada autopista 57 es como “echarse un volado”, toda vez que no hay certidumbre si cuando sale a trabajar la carretera estará abierta o cerrada a causa de algún accidente automovilístico. Afirmó que ha habido ocasiones donde el transporte público que toma se ha quedado varado en la vía a causa de los bloqueos.

Policiaca Van 144 choques en la autopista 57

Asimismo, reconoció que, al viajar hacia la cabecera municipal de San Juan del Río, entre los pasajeros del transporte público existe un miedo y sobresalto, pues temen que la unidad en la que viajan sea protagonista de algún percance sobre esta carretera.

“Salir para San Juan ya es como echarse un volado porque no sabes cuándo va a estar cerrada la carretera o cuando no. Se ha vuelto muy frecuente y muy cansada toda esta situación porque te quedas parado ahí, es tiempo muerto y no es poco, cuando pasa un accidente ya sabes que de mínimo unas 3 horas ahí parado (...). Sí, hay miedo, como no. En lo personal, a mí, sí ya me causa preocupación pasar por ese tramito, porque ya no sabes qué puede ocurrir”, subrayó.

Por su parte, Marisol, habitante de la comunidad de Santa Bárbara La Cueva, lamentó que en las últimas semanas se hayan suscitado constantes accidentes sobre la autopista 57, algunos de ellos dejando como resultado lesionados de gravedad. Puntualizó que es necesario tener una mayor vigilancia a los transportes de carga pesada, pues, dijo, son ellos los que en muchas ocasiones no respetan los límites de velocidad.

Local

“Es muy triste ver que haya tantos accidentes, ya no puedes salir tranquilo de tu casa porque ya no sabes con qué te vas a topar. Es triste y más cuando hay gente que sale lesionada, digo, creo que no ha habido muertos, pero, pues si se pone en riesgo la vida (…). Pues creo que debe de haber más vigilancia con los tráilers (sic) por son ellos los que bajan muy rápido en ese tramo y si vemos son quienes han ocasionado los accidentes”, comentó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

De acuerdo con notas periodísticas publicadas por EL SOL DE SAN JUAN DEL RÍO, hasta la primera quincena de julio se han registrado alrededor de 145 accidentes automovilísticos sobre la autopista 57. De igual forman, diputados locales anunciaron en días pasados que para reducir este tipo de percances, la Guardia Nacional estaría de forma permanente vigilando este tramo carretero.