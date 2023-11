Pésimas carreteras federales: AMOTAC

Transportistas de carga pesada afirman que actualmente las carreteras federales presentan malas condiciones, por lo que condenaron el aumento del 3 por ciento en las tarifas del peaje en el país, siendo un golpe a su economía, aseguró el delegado de Turismo de la Alianza Mexicana de organización de Transportistas A.C., (AMOTAC), en el estado, Gerardo Gutiérrez Luna.

Dijo que desde los primeros minutos de este 15 de noviembre se comenzó a aplicar el aumento en la tarifa de las casetas de cobro, en su caso, identificó que de 201 a 207 pesos se dio en el caso de la caseta de peaje de Salamanca.

Local Piden ampliar horarios de movilidad

“Hoy en la madrugada ya nos tocó el aumento, me tocó pagar la caseta de La Piedad y la de Salamanca, desgraciadamente, pues este gobierno federal poco a poco va afectando al sector, no ha visto bien por los usuarios de carretera, a nosotros como transportistas, aparentemente es muy poco lo que subió, pero quienes venimos en tramos prolongados, en autopistas caras y no muy bien hechas, nos está afectando”.

Este incremento que se estableció por Caminos y Puentes Federales (Capufe), dijo que lo único que hará es afectar el bolsillo de los transportistas, ya que para el gobierno federal, tal vez resulta insignificante, pero para quienes se dedican a esta actividad, es lacerante tener que desembolsar más dinero para transitar en cintas asfálticas que se encuentran en malas condiciones, sin vigilancia de la Guardia Nacional (GN), adicional a las condiciones de inseguridad que se tienen para ellos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Desgraciadamente con el gobierno federal no ha respondido al 100 por ciento y no solo a los transportistas, sino también a los ciudadanos, de Querétaro a cualquier estado, pues suben los fletes o turismo, no tenemos una tarifa establecida, que digamos, por kilómetros cobramos a la gente que nos contrata, no tenemos una tarifa, desgraciadamente a partir de los primeros minutos de este día se empezó a cobrar”.

Mencionó que se espera una mejora de la red carretera en donde más se necesita, como en caso de la 57, misma que por varios años ha registrado desperfectos, pero además, resaltan otras deficiencias como es la ausencia de tránsito de unidades de seguridad que les brinden auxilio a los transportistas que así lo requieran.