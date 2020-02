Piden dar respuesta a demandas de la población

Néstor Gabriel Domínguez Luna, diputado local por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), señaló que el gobierno municipal de San Juan del Río ha ignorado peticiones que presidentes de colonos hicieron, sobre todo en materia de obra y servicios públicos municipales.

Detalló que tiene innumerables copias de oficios que le presentaron para comprobar que han hecho la misma solicitud en varias ocasiones al gobierno municipal para que éste realice obras o mejore algún servicio público, sin embargo, las autoridades no responden.

“No tenemos función de ejecutar obra, le pedimos al municipio que voltee a ver estas peticiones, algunos presidentes de colonos nos han entregado 15 o 20 centímetros de alto de folders con oficios que han girado para solicitudes y pues no han tenido respuesta, ni de si sí o si no, no les han contestado nada y estamos buscando ser ese canal para que al menos les digan si no les pueden hacer la obra y que den una razón”.

Entre las peticiones que la población ha solicitado está “Desde algunos que piden topes en calles de la zona oriente, por el Hospital General, semaforización, hasta algunas colonias como Pedregoso, que piden alumbrado, pues en la tercera sección, como en los andadores no hay suficiente alumbrado y en todo San Juan del Río nos han pedido caminos o arreglar las calles”.