Piden respetar veda pesquera en presas

Pescadores de la presa Constitución de 1917, pidieron a la ciudadanía respetar la veda pesquera en este lugar hasta concluir el periodo de reproducción y desarrollo de los peces que se tienen en el cuerpo de agua.

Lo anterior se dio a través del secretario general de Río Los Sabinos S.C. de R.L., Fernando Gudiño Ramírez, quien aseguró que se ha identificado en este lugar, la pesca de crías de pes, las cuales tras no cumplir con su peso y crecimiento adecuado son esparcidas a un costado del vaso receptor de agua.

Local Sembraron 50 mil crías de carpa Israel

La veda pesquera aseguró que concluye en julio en esta presa ubicada en la comunidad de La Estancia, sin embargo, poca población conoce al respecto y acude a realizar actividades de pesca, impidiendo que las crías que fueron sembradas hace varios meses, concluyan con su desarrollo, por ello, solicitó a los visitantes evitar pescar las crías hasta concluir con el periodo correspondiente.

“Pedimos el apoyo de la ciudadanía que respete la veda que se hace en la presa, porque mucha gente va y pesca la cría, no se la llevan y la dejan tirada, necesitamos cuidar la presa y su producción, la presa no es de nosotros los pescadores, la veda termina en julio, vamos a tratar de vigilar y ver si nos pueden apoyar con vigilancia, sobre todo porque si sacan la cría no dejan que llegue a su crecimiento adecuado y ni se lo llevan porque además están pequeñas las crías”.

Indicó que desde el pasado mes se identificó este tipo de problemáticas, generando perdidas entre los productores piscícolas del lugar, ya que la producción no llega a su término y por consecuencia reducción en la producción.