Plagas invaden maguey pulquero

En riesgo de desaparecer la siembra de 60 hectáreas de maguey pulquero de San Juan del Río, debido a la presencia que hay de la plaga del gusano picudo negro en varios ejidos del municipio.

Lo anterior lo dio a conocer el presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Querétaro A.C., (Cesaveq), J. Antonio Guadalupe León Bocanegra, quien aseguró que los lugares en donde se ha identificado es en; El Sitio, Potrero Nuevo, Paso de Mata y Santa Rosa Xajay, territorio en donde ya se encuentran los campesinos y técnicos de la organización, combatiendo el gusano.

“En lugares de El Sitio, Potrero Nuevo, Paso de Mata, Santa Rosa Xajay, son lugares donde se tiene maguey, lo que hemos visto es que son unas 60 hectáreas de maguey, hay plaga y enfermedades, algunas como mancha bacteriana, pudrición del cogollo, pero la que más afecta es la plaga del gusano picudo negro”.

Al respecto, dijo que por cada planta se da una pérdida de dos mil pesos aproximadamente en caso de no combatir la plaga, debido a la extracción del pulque que del maguey se obtiene, así como los cortes que se realizan para la preparación de la barbacoa o bien, para el forraje de los animales.

“Si la plaga ya está más avanzada, le afecta más al maguey, el aguamiel empieza a tener un sabor desagradable, la penca no sirve para barbacoa, la penca hay que recortarla si la ocupan para forraje, o hasta para leña, son acciones que dañan el inventario de los productores, si hay que tener cuidado porque si no, se pierde toda la planta y la inversión, mínimo son 7 años de vida que la planta tiene de productividad, siempre y cuando esté en buenas condiciones, porque si dura más años pero no precisamente para lo mismo”.

Refirió que a nivel estatal se tiene un padrón de 250 ejemplares de este tipo, por esta razón afirmó que la agrupación se mantiene atenta a implementar varias acciones con los campesinos, con la finalidad de evitar pérdidas por esta causa, ya que es común la presencia de las plagas y enfermedades de la planta, pero si no se atiende, existe el riesgo de que haya pérdidas.