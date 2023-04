Pulquerías hípsteres en Tequisquiapan

El pulque se ha puesto de moda. Las pulquerías de antes, en donde solo entraban los hombres a sentarse en una barra a degustar de un pulque recién salido del maguey han quedado atrás. Lo de hoy son los lugares hípteres.

En el centro de Tequisquiapan frente al Parque La Pila, existe uno que ha llamado la atención del nuevo grupo de consumidores de esta bebida de origen prehispánico y que lleva por nombre “La Jauría”.

El lugar lo dirigen Paulina Flores, los hermanos Bruno y Braulio Bernal y Guadalupe González, y se ha hecho popular por que venden curados de diferentes sabores, frescos y hechos al momento.

“Aquí vienen familias y mujeres, más las mujeres. Es un ambiente muy diferente al de una cantina, tenemos juegos de mesa, y música más tropical y electrónica. Puedes ver una mesa de chavorrucos o un grupo de señoras que viene a pasar un rato entre amigas” expresa Paulina.

La idea del lugar nació de la inquietud de preparar una bebida que fuera de Tequisquiapan o al menos queretana y la respuesta la encontraron en Boyé, Cadereyta.

“El pulque de Boyé nos encantó, tienen una especie de maguey que se llama Agave Salmiana, que es como un agave pulquero. Tiene un sabor muy peculiar como amaderado y no es tan baboso ni tiene un olor tan fuerte, es un agave mezcalero”.

Para ellos, la tradición de tomar pulque no está siendo tan explotada en el municipio, porque la gente busca el pulque de Hidalgo, sin tomar en cuenta el de Cadereyta o Amealco. Ofrecen pulque natural, agua miel y una variedad amplia de curados, entre los que destaca el de frutos rojos, avena, guayaba, piñón, nuez, queso, queso fresa y rompope.

“El pulque es una bebida que ha tenido mala fama desde que llegó la industria cervecera a México, y la gente cree que es una bebida que no le va a gustar, pero ahora que se ha mostrado que es muy versátil y que la puedes mezclar con cualquier fruta, semilla o para los más aventados con cualquier verdura, se ha hecho muy popular. Hay gente de clase media alta que se ha acercado a las pulquerías lo que antes no sucedía”.

PRODUCTORES QUERETANOS

Los curados que producen en "La Jauría" son hechos con frutas naturales y se preparan al momento, además de que apoyan a los productores queretanos. Algunos sabores son creados con productos de la región, como el de chocolate, cuyo elemento principal es adquirido por un chocolatero de Tequisquiapan.

Los jarros donde se sirve la bebida y que se han convertido en el sello del lugar, son comprados en Boxasní y el pulque en Boyé, ambos lugares ubicados en Cadereyta de Montes “no quisimos salirnos del entorno geográfico, desde los ingredientes a cualquier producto que sea queretano”.

Ante la pregunta del por qué la gente debería probar el pulque sobre otras bebidas, Paulina es contundente “muchas veces se desperdicia el pulque y termina regalado o tirado, justo porque no hay cultura de consumo de esta bebida en ciertas regiones. La gente cree que el pulque que hay en Tequisquiapan siempre viene de Hidalgo, y no saben que en Querétaro se produce mucho pulque que se desperdicia, así que consumirlo no le hace daño a nadie y beneficia a los productores”.

NUEVO PÚBLICO

Mientras que el precio del litro de pulque natural ronda entre los 18 y los 25 pesos, el costo en los lugares hípsteres puede subir hasta 50 pesos. Los curados tienen un costo aparte. Depende de la temporada y los ingredientes que se utilicen para prepararlos. Los precios del litro varían entre 110 y 190, que es el caso del piñón, porque la semilla es muy difícil de conseguir y muy cara.

Sin embargo, eso no es un impedimento para que los usuarios consuman y visiten estos lugares, como las amigas Elvia Trujillo y Ángela Guillemin, que disfrutan de refrescarse con los curados.

“Es una bebida deliciosa y muy nutritiva. Yo creo que las mujeres tenemos la intuición de lo que es lo mejor y el pulque es maravilloso, ayuda mucho al cuerpo” confiesa Ángela.

Elvia opina que los curados se han puesto de moda “Se disfruta mucho con el calor. Antes las pulquerías eran para hombres y no dejaban entrar a las mujeres y ahora todo mundo lo consume”.