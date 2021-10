Plan emergente para Tequisquiapan y San Juan: Mauricio Kuri

Un recurso económico de cuatro millones de pesos, anunció el Gobernador del Estado, Mauricio Kuri González para el municipio de Tequisquiapan, a fin de reducir los estragos ocasionados a causa de las lluvias, luego de realizar un recorrido en las zonas afectadas por los fenómenos meteorológicos.

El Mandatario Estatal comenzó con su recorrido en la comunidad de San Nicolás, a fin de mantener un acercamiento con las familias afectadas, mismas que mantienen actividad económica a base de la producción ladrillera, en esta zona con 36 siniestradas.

“Aquí me comenta Toño que tenemos un problema serio con 36 productores de ladrillo, vamos a ayudar con todo gusto al presidente municipal para sacarlos adelante y otra vez vuelvo a repetir, no me cansaré de decirlo todos los días al Ejercito Mexicano le debemos mucho, vamos a apoyarlos con recursos para que puedan echar andar sus hornos, no había bolsa económica pero lo vamos a preparar, podemos hablar de cuatro millones de pesos”, puntualizó.

Durante su recorrido, el Gobernador queretano diálogo a su paso con varias familias de dicha comunidad tequisquiapense que fueron afectadas por las inundaciones, ahí, el Mandatario externó su apoyo por la afectación que registraron las semanas anteriores.

La vista del Gobernador queretano se llevó a cabo de manera rápida, quien acompañado de algunos de sus funcionarios públicos, aseguró que de manera coordinada con las autoridades municipales, se acercarán diversos a las familias afectadas por la situación.