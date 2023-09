Platillos de temporada aumentarán su precio

Derivado de los incrementos que registraron algunas frutas, verduras, semillas y granos en las últimas semanas, restauranteros del municipio de San Juan del Río prevén un aumento en el costo de los platillos de temporada.

Lo anterior lo dio a conocer el presidente del Consejo Querétaro de Restauranteros A.C., Antonio Rosas Carapia, quien aseguró que entre los 10 y 15 pesos estarán registrando los aumentos en los alimentos de temporada como son las enchiladas queretanas, pozole, gorditas, manitas de cerdo, pambazos y un poco más en el caso de los chiles en nogada.

Local Ventas cayeron por regreso a clases en Mercado Juárez

Dijo que este tipo de alimentos de temporada son mayormente demandados dada las festividades patrias, es por ello que en la mayoría de los negocios restauranteros se ofrecen los menús con dicha característica, por lo que pidió la comprensión de los comensales dado que resulta insoportable para los restauranteros la carga financiera que dichos incrementos en los insumos para la elaboración representa.

“Han subido los costos porque las especies que llevan son caras, la nuez es muy cara, de ahí que se va costeando y se va sacando el precio, puede haber chiles en nogada de 180, 260 y hasta 300 pesos, de repente nos dicen que es muy caro pero todos los insumos aumentaron de precio, nosotros que quisiéramos no aumentar los costos pero si es necesario”.

Señaló que estas fechas se visualizan prometedoras para los empresarios de la gastronomía sanjuanense, es por ello que se espera que haya buenas ventas no solo para los 97 socios de esta organización si no lo que se ubican en todo el municipio, pues después de varios meses de lentas ventas, consideró que es necesario que haya mejores resultados.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Como clientes sabemos que estiman como cuando se gastarán en restaurantes y si ese día aumentaron sus costos ya se salió de su pospuesto y su apreciación es que ya se hizo caro y no es eso, si no que estaban acostumbrado a cierto presupuesto en determinado lugar y que ese lugar ahora se ha ajustado por el aumento de los precios en los insumos, cada vez que hay un intercambio de precios aguantamos una temporada cuando no podemos, aumentamos los precios”.