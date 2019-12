Podrían retirar árbol de la Plaza Independencia

La Dirección de Ecología Municipal lleva a cabo un dictamen para determinar si es necesario retirar un árbol que se ubica en la Plaza Independencia, dijo el titular, Luis Fernando Esperón Valenzuela, precisó que desea evitar que colapse y vaya a dañar a personas.

Dicho árbol se encuentra a un costado de donde cayó otro en junio del 2018, el cual en ese momento lesionó a boleros que se instalan en esa área, el funcionario municipal señaló que la intención es prevenir que haya daños humanos por la caída de este árbol que luce con ramas secas.

Local Investigan derribo de 100 árboles en Cerro Gordo y La Valla

“La semana pasada me reportaron un árbol de Plaza Independencia, estamos haciendo el dictamen correspondiente para ver qué es lo que procede, es justo el árbol que está al lado del que se cayó. Servicios Municipales me dio ese reporte, que revisáramos porque ellos consideraban que ya tenía cierta afectación y queremos evitar alguna situación como la que se presentó”.

Ciudadanos colocaron en el árbol dos pancartas en la que expresan “Sanjuanense exige que no me dejen morir. Atte. El Árbol” y “Como leña no te sirvo, sálvame, exige. Atte. El Árbol”.

Esperón Valenzuela manifestó que en la zona centro vigilan otros árboles que lucen secos y pidieron apoyo a Protección Civil para que dictamine el posible riesgo que representan, adelantó que harán recorridos para identificar si hay más árboles que se encuentren en malas condiciones.