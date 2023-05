Políticos utilizan a comunidad LGBT+: Angeluchy

Pareciera que en Querétaro las distintas fuerzas políticas utilizan a la comunidad LGBT+ con fines electorales bajo el discurso de que lucharán por las causas de este sector. Sin embargo, una vez que llegan al poder o a los distintos cargos, se olvidan de ellas y dejar de lado a esta población, afirmó el presidente de la asociación civil Angeluchy Trans, Angeluchuy Sánchez González.

Recordó que durante el fin de semana pasado se dio a conocer que la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso Local decidió no presentar la iniciativa de reforma sobre la identidad de género en el estado que se había construido, a pesar de que se consideraba prioritaria entre los colectivos que defienden los derechos de la comunidad en la entidad.

Local Insisten en legislación para cambio de género

“Consideró que la comunidad LGBT+ en muchas ocasiones es utilizada por las fuerzas políticas para sus intereses personales, creo que eso es lo que se ha venido haciendo. En algunos momentos cuando es de su interés hacerse acompañar por la comunidad, pues se dicen interesados en sumarse y luchar por las causas, pero de pronto se olvidan de esta cuestión”, comentó.

Refirió que si bien existe un argumento del porqué no fue presentada la iniciativa, no descartó que otra parte de las razones tengan que ver con que en Querétaro aún predomina una ideología conservadora, con la cual es identificado el Partido Acción Nacional (PAN), fuerza política que tienen mayoría en la LX Legislatura.

En ese sentido, aseveró que mientras no haya un representante de la comunidad LGBT+ en el Congreso Local, no se va a aprobar ninguna iniciativa en favor de los derechos de este sector de la población, pues recordó que esta fue la tercera ocasión en la que se presentó el proyecto de reforma de identidad de género, siendo una vez más desechado.

“Mientras no haya un representante de la comunidad en el Congreso, no va a pasar nada. Porque los representantes que están allá no tienen ningún interés en que estas iniciativas logren su objetivo. Entonces, esto es lo que sucede y mientras no suceda esto, mientras un referente de la comunidad LGBT+ no ocupe alguno de esos espacios, pues nos seguimos quedando en la misma”, subrayó.

Finalmente, detalló que como asociación sanjuanense, Angeluchy Trans participó en la construcción de esta iniciativa. Añadió que durante las mesas de trabajo que se realizaron con la morenista Yasmín Albellán Hernández, legisladora que presentaría la propuesta, se destacó la importancia de la aprobación de este proyecto, pues con él se garantizarían el derecho a la identidad de las personas trans en Querétaro.