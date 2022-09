Por la escasez, autos nuevos sobre pedido

La pandemia modificó muchas cosas en el tema de ventas a nivel global, y el negocio automotriz no es la excepción, puesto que en los últimos 3 años las agencias de vehículos tuvieron escasez en sus inventarios por el cierre de fronteras y lo complicado que fue el producir, importar y exportar piezas, especialmente semiconductores.

Por ello la presidenta ejecutiva de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos (AMDA) en Querétaro, Laura Rodríguez Miranda, puntualizó la necesidad que tienen las agencias de migrar al modelo de venta sobre pedido, haciendo más fácil la adquisición de vehículos así como la promoción para con los clientes.

Local Aún escasean chips a sector autopartes

“El que nosotros mudemos a un tema de venta sobre pedido implica saber que no vamos a tener los inventarios de antes; eso no va a ocurrir, si te mudas a este modelo, para los clientes va a ser más sencillo comprar porque ellos te dicen cómo quiere el vehículo y ya no tienes que tener inventario que no es de su interés y le das el auto que él quiere”, dijo.

Explicó que en países como Alemania, el modelo sobre podido lleva rindiendo frutos durante los últimos tres años, lo que ha permitido que los clientes pueda tener el auto que desean tal y como lo desean y la agencia tenga tiempo de poder hacerlo así como evitar ocupar derecho de piso en inventario que no se vendía.

Rodríguez Miranda añadió que esto no quiere decir que la gente ya no tenga que ir a ganancias a comprar coches, sino que ya no habrá inventario por parte de las agencias que se quede estancado debido a que el cliente no desea adquirirlo, esto le ahorra el gasto de derecho de piso a la agencia puesto que entre menos inventario tengas, menos es la cantidad de espacio que tienes que pagar por usar.

Local Amplía 2 plantas BCS Automotive

“Hay una leyenda urbana que dice que la gente ya no irá a las agencias y no es verdad, porque aún cuando un cliente adquiere un auto lleva su proceso, no es sólo de comprar y te lo entrego no, hay filtros que hay que pasar y generalmente esos se ven en la agencia”, explicó.

El proceso de venta sobre pedido ha permitido que los clientes tengan su vehículo entre 30 y 35 días, aunque hay autos que por la complejidad adquisitiva en este momento de ciertas partes, han causado que su entrega sea hasta de 90 días.

“Hay autos como el Porsche que tardan hasta 90 días en ser entregados por su material, es de acero, y el acero viene de Rusia, por el conflicto bélico retrasa su fabricación”, agregó.

Es por ello, que la presidenta de la AMDA en Querétaro hizo un llamado al sector automotriz que conforme vaya avanzando el tiempo, se busque en lo posible migrar a este método de venta que si bien es cierto, al principio de la pandemia generó pánico al sector, hoy en día es una forma de agilizar las ventas sin necesidad de tener tu inventario de autos lleno.