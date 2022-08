Por sequía dejaron de sembrar parcelas

Alrededor del 60 por ciento de las más de 5 mil hectáreas de temporal con las que cuenta el municipio de Pedro Escobedo no fueron sembradas por sus productores debido a la falta de lluvias en este año, lo cual representa un impacto directo a la producción de alimentos y a la economía de los agricultores, dio a conocer el titular de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, Noé Santiago Basilio.

Refirió que el municipio de Pedro Escobedo cuenta aproximadamente con alrededor de 16 mil hectáreas, de las cuales 11 mil pertenecen a zona de riego, las cuales fueron sembradas en su mayoría, mientras que las 5 mil hectáreas restantes son de agricultura de temporal, de las cuales más de la mitad no fueron sembradas por la sequía de este año.

“(Algo) más importante es qué tantos productores sembraron y qué tantos dejaron de sembrar. Ahorita en la zona de temporal muchos de los productores no sombraron precisamente por eso, por la falta de lluvias (…). En Pedro Escobedo tenemos un poco más de 5 mil hectáreas de temporal, entonces muchos de estos productores decidieron no sembrar por esa situación, porque no ha llovido”, comentó.

Explicó que la fecha máxima para sembrar en temporal es el 25 de julio. Sin embargo, aseveró, debido a la falta de lluvias muchos productores decidieron no sembrar o bien sembraron pero su cultivo no se desarrolló y murió.

Detalló que en hectáreas de temporal es frecuente que se siembre maíz, frijol y calabaza, mientras que actualmente en la zona de riego se ha sembrado maíz y recientemente productores han adoptado el cultivo del esparrago.

Respecto a la siembra en la zona de riego aseguró que “es afortunado para todos, porque, al menos, si bien tal vez no sea suficiente para alimentar a toda la población, sí va a ser una contribución importante, esto hablado en el tema de la escases de la precipitación pluvial”.

Sobre la falta de lluvias, mencionó que reciente han sostenido reuniones con legisladores de la Comisión de Desarrollo Agropecuario de la LX Legislatura del Estado de Querétaro, a fin de exponer las inquietudes de los productores Tequisquiapan, San Juan del Río, Amealco y Pedro Escobedo, especialmente la relacionada con la presunta interrupción del ciclo del agua con el paso de avionetas.

“Por eso la importancia de involucrarnos en este tema que no haya ninguna situación que nos esté afectando como este tema de las avionetas, si llegase a ser real de que sí interrumpen el ciclo del agua, loas más afectados son los productores de la zona de temporal”, concluyó.