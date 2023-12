PRD confía en proceso electoral seguro en San Juan del Río

El presidente del consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Adolfo Camacho Esquivel, se dijo confiado en que la contienda electoral se desarrolle de manera segura en el municipio de San Juan del Río y en el resto del estado.

Lo anterior, tras argumentar que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), así como el Instituto Nacional Electoral (INE), cuentan con la suficiente experiencia para garantizar el desarrollo de las elecciones en un estado de paz y tranquilidad en beneficio de los votantes.

“En el caso local, en Querétaro creemos que habrá civilidad política, tenemos plena confianza en la autoridad electoral, reconocemos su capacidad y experiencia acumulada durante muchos años, vemos una seriedad en la mayoría de partidos políticos de postular a los mejores candidatos y perfiles con propuestas, que sean los proyectos que se sometan a la consideración del ciudadano”.

Por lo anterior, afirmó que el Sol Azteca estará impulsando, desde sus distintas actividades, la participación ciudadana y la civilidad electoral para evitar posibles casos de violencia, previo y durante el día de la contienda.

“Querétaro afortunadamente es un estado que no tiene los problemas que, pues llegan a tener otros estados como Zacatecas, Tamaulipas y muchos otros, que la verdad, es muy preocupante la situación diaria de inseguridad y que, bueno, en los procesos electorales pueden ocurrir muchas cosas, esperamos que en el estado, esto no suceda, afortunadamente no hay señales de que algo así pueda pasar”.

Comentó que los partidos que integran la coalición con el PRD, tienen la intención de impulsar distintas actividades de participación ciudadana con respeto rumbo al 2024, por ello, aseguró que este partido político, confía en que se contará con una contienda segura y tranquila no solo en esta localidad sino en toda la entidad.

“Creo que se desarrollarán en Querétaro, los procesos con toda tranquilidad, que la sociedad estará atenta a lo que propongan los partidos y sus candidaturas, esa parte nos corresponde a los partidos, buscar tener las mejores propuestas y los mejores perfiles, pues le corresponde a la ciudadanía involucrarse a que participe y se involucre”.