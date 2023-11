PRI listo para contender solo: Nieto Chávez

De no concretarse la alianza condensada en el Frente por México en San Juan del Río, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se encuentra lista para contender en solitario en las elecciones del próximo año, pues hoy por hoy cuenta con una estructura robusta y competitiva, afirmó la presidenta del Comité Municipal de dicho instituto político, Carmen del Rosario Nieto Chávez.

Afirmó que a días de que arranque de manera formal el proceso electoral de 2024, en San Juan del Río aún no se define si el PRI irá en alianza con PAN y PRD, tal y como ha definido a nivel nacional. Manifestó que hasta el momento el Comité Municipal no ha recibido instrucciones al respecto, de manera que se puede dejar entrever que en la demarcación no habría coalición de los partidos de oposición.

Local PRI será institucional; afirma dirigente local

“Estamos muy preparados, estamos bien. Esperamos la indicación, pero cualquiera que nos manden, nosotros estamos listos para seguir trabajando, como siempre lo hacemos. Más aún con el respaldo del trabajo que el partido ha hecho aquí en el municipio y Querétaro, ese es nuestro respaldo. Siempre lo digo, no luchamos por un color, por unas siglas, luchamos por una forma de gobierno”, comentó.

Subrayó que contender solos en las elecciones del 2024 no preocupa al priismo sanjuanense, toda vez que en otros procesos ha alcanzado las victorias participando en solitario. Además, agregó que hoy por hoy el PRI en San Juan del Río cuenta con una base sólida y comprometida que es capaz de competir con los otros institutos políticos.

Puntualizó que a partir del 20 de noviembre el Comité Directivo Estatal ya debe de establecer una decisión del cómo se trabajará de cara a los comicios del próximo 2 de julio. Añadió que además de definir el tema de la alianza, también es necesario fijar los perfiles que encabezarán las candidaturas de los distintos cargos que estarán en juego, desde alcaldías hasta diputaciones federales.

“Como una instrucción direccionada de cómo va a ser todo, hasta el día de hoy no se habla de una alianza. Yo supongo que no la va a haber y todo apunta a que vamos a ir solos, lo cual no nos preocupa porque las veces que hemos ganado han sido solos (…). Para la semana que entra ya debe de haber una indicación, yo espero que la haya. Entonces, estaremos esperando y mientras continuamos trabajando”, dijo.

Finalmente, expresó que el Comité Directivo Estatal del PRI se ha reunido con algunas personas de San Juan del Río que han levantado la mano para representar al instituto político en las elecciones. Agregó que se está haciendo el listado de aspirantes para analizar perfiles y tomar una decisión.