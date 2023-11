PRI será institucional; afirma dirigente local

Con miras a las elecciones de 2024, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Juan del Río será un instituto político que acate las decisiones que se tomen, tal y como se ha caracterizado durante su historia, pues la intención es trabajar en unidad para alcanzar los objetivos planteados, señaló la presidenta del Comité Municipal del partido tricolor, Carmen del Rosario Nieto Chávez.

Manifestó que en comparación a otros partidos políticos, el PRI siempre ha demostrado ser institucional en momentos importantes como lo es una elección. Detalló que esto ha permitido que todos los militantes se encaminen hacia los mismos propósitos, evitando en muchas de las ocasiones las fracturas internas y unificando las diversas corrientes que existen.

En ese sentido, al analizar el panorama político local, afirmó que al interior del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en San Juan del Río, se vislumbra una fractura, pues dijo que existen muchas corrientes y perfiles que quieren encabezar las candidaturas del 2024, provocando que haya disputas entre ellos.

“Nosotros somos revolucionarios, no somos guerrilleros, esa es la diferencia. Nosotros, no peleamos, hacemos acuerdos, revolucionamos. Nos sumamos de repente a un proyecto, aunque no nos guste. Muchas veces puedes estar participando, pero a lo mejor no es lo que necesita el partido en ese momento. Entonces, entra otra persona y nos sumamos, somos institucionales, y eso no pasa con Morena”, comentó en entrevista.

Señaló que la misma fractura que se observa a nivel local, puede vislumbrarse en lo federal, donde múltiples personajes se han confrontado en busca de un espacio dentro de las elecciones del siguiente año. Añadió que aunque Morena se ha perfilado como el principal partido a vencer en 2024, dichas fracturas a su interior pueden mermar su avance en el estado, principalmente en San Juan del Río.

Indicó que en la actualidad existen varios personajes que han alzado la mano dentro de Morena en San Juan del Río; incluso recordó que algunos de ellos han optado por posicionar su nombre a través de pintas en paredes y espectaculares. Sin embargo, dijo, dichas figuras deberán de esperar los tiempos que marca la ley.

“Yo los veo como aspirantes, hay muchos que se han posicionado y están segurísimos de que van a ser los candidatos. De entrada, todos tenemos que esperar tiempos en el sentido que marca la ley electoral. Por ejemplo, en la cuestión de género, debemos de esperar para establecer si va a ser mujer o va a ser hombre. Los veo muy activos, pero seguramente ni ellos saben cómo va a venir todo”, mencionó.