Preocupa a sanjuanenses grafiti en imagen

Disgustados se encuentran los comerciantes y vecinos aledaños al Jardín de la Familia en el Centro Histórico de San Juan del Río, luego de que desde hace algunas semanas se percataron de la pinta de un grafiti en una de las fotografías que se encuentra expuesta en este lugar.

Y es que, según los comerciantes, refirieron que tiene más de un mes que pintaron este sitio, justo en la parte de en medio de las fotografías que relatan el San Juan antiguo en la que se presentan calles se hace más de 40 años.

Al cuestionarlos, mencionaron que ellos suponen que, estos graffitis se pudieron dar durante la madrugada puesto que, la mayor parte del jardín se queda en las penumbras y carente de vigilancia, factor que piensan es aprovechado por quienes delinquen y dañan los inmuebles históricos de San Juan del Río.

"Los fines de semana, las personas que pasan por aquí quieren disfrutar de la exposición que se basa en fotografías, está muy bonita, pero ahorita ya tiene un mes si no es que más que pintaron esa foto. Este es un jardín que se queda muy solo y poco iluminado por las noches creemos que eso influye para que vengan a querer hacer maldades".

Uno de los vecinos de esta zona refirió que por las noches también se juntan grupos de jóvenes en aparente estado de ebriedad o bajo los influjos de algún tipo de sustancia tóxicas, los cuales aprovechándose de la oscuridad cometen sus fechorías.

"Vivo aquí en la calle de, aquí de Reforma y por la noche salgo a pasear a mis mascotas, en dos ocasiones los jóvenes me han pedido dinero y me he negado, ellos se alteran y me gritan, pero huele mucho a marihuana donde ellos están, pensamos que quieren el dinero para seguirse drogando y es un peligro para todos los que paseamos por aquí".

Refirieron que las fotografías que están expuestas en la plancha del jardín de la familia son un gran atractivo turístico, sin embargo, que deben cuidarse, antes de las alteraciones sigan en las láminas que fueron colocadas en el segundo semestre del año pasado.